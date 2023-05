Die besten Leser der Grundschulen Berau, Eggingen, Horheim, Stühlingen, Weizen und Wutöschingen haben sich in Eggingen zum Vorlesewettbewerb getroffen. Rektorin Birgit Malcha der veranstaltenden Grundschule Eggingen sagte bei der Preisverleihung, dass es sich nur um minimale Unterschiede handele: „Ihr hier seid alle Superleser.“ In den sechs Schulen waren in den Wochen zuvor klassenintern die besten Leser ermittelt worden. Sie kamen nun mit ihren Eltern und Klassenkameraden nach Eggingen. 22 Schüler stellten der Jury den selbstgewählten Text vor und anschließend den ihnen unbekannten Fremdtext. Für Klassenstufe 1 war dies „Der verhexte Schulranzen“ von Katja Königsberg, „Ein Fall für die Kichererbsen“ von Katja Reider für Klassenstufe 2, „Sven & Schulze – Ab in die Ferien“ von Marit Nicolaysen für Klassenstufe 3 und die Viertklässler hatten von Annette Roeder den Text „Der Sommer, als wir den Esel zähmten“ vorzulesen.

Die Platzierungen bei den Erstklässlern: Emmanuel Mumberg (Hohenlupfenschule Stühlingen, erster Platz), Carlotta Büche (Auwiesenschule Horheim-Schwerzen, zweiter Platz), Emilia Trikole (Alemannenschule Wutöschingen, dritter Platz), Saphira Stiegeler (Grundschule Berau, vierter Platz), Collin Schieck (Grundschule Eggingen, fünfter Platz). Die Zweitklässler: Enno Bölle (Eggingen, erster Platz), Levi Nock (Wutöschingen, zweiter Platz), Florian Geng (Stühlingen, dritter Platz), Talea Muchenberger (Horheim, vierter Platz), Jakob Fischer (Weizen, fünfter Platz). Die Drittklässler: Klara Genswein (Horheim, erster Platz), Aurelia Ebi (Eggingen, zweiter Platz), Lavinia Stoll (Wutöschingen, dritter Platz), Lukas Singerean (Berau, vierter Platz), Hanna Maier (Weizen, fünfter Platz), Noemi Apruzzese, sechster Platz). Die Viertklässler: Hanna Bölle, erster Platz), Lina Isabo (Stühlingen, zweiter Platz), Benedikt Tröndle (Horheim, dritter Platz), Maja Zimmermann (Weizen, vierter Platz), Ben Götze (Wutöschingen, fünfter Platz), Janosch Granacher (Berau, ebenfalls fünfter Platz).