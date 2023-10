Die Country- & Line Dance Friends Hochrhein feiern am kommenden Samstag, 7. Oktober, ab 15 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen in der Alemannenhalle Wutöschingen. Die Veranstaltung ist bereits seit Ende Juli restlos ausverkauft.

Gegründet wurde der Verein 2013 mit elf Mitgliedern voller Optimismus und vielen Zielen, heute sind es mehr als 150 Mitglieder. „Die meisten Ziele sind erreicht, an weiteren sind wir unermüdlich dran, es gibt noch viele Ideen, die wir umsetzen wollen“, schreibt der Vorsitzende Herbert Wanka in der 20-seitigen Broschüre zum Zehnjährigen.

Grund für den Erfolg sind neben dem Ideenreichtum und dem großen ehrenamtlichen Engagement vor allem die Beständigkeit im Vorstand. Gründungsvorsitzender Peter Lichtnow wurde 2016 von Herbert Wanka abgelöst. Er hat den Verein auch durch die Corona-Zeit mit einem eigenen Radiosender geführt. Gründungsmitglied und Trainerin Gudrun Schendel ist seit 2019 das erste Ehrenmitglied.

Ziel des Vereins ist die Pflege der Country- und Western-Kultur mit dem Schwerpunkt „American Line Dance.“ Dafür bietet er Tanzangebote für Senioren, Anfänger und Fortgeschrittene sowie gesundheitlich eingeschränkte Tänzer über die Volkshochschule Wutöschingen und im Vereinsheim – sowohl intern als auch öffentlich Der Verein bietet auf seinem Youtube-Kanal inzwischen 164 Lern-Videos für seine 888 Abonnenten an.

Und das Vereinsheim neben dem Landgasthof „Ochsen“ in Wutöschingen mit Biergarten und Lagerfeuer ist die Vereinsheimat sowie der Treffpunkt für gemütliches Beisammensein und das Tanztraining. Gemeinsames Training und der Treff mit befreundeten Gruppen finden regelmäßig in der Veranstaltung „Black Coffee“ statt, aus Platzgründen in der größten Halle der Gemeinde Wutöschingen, der Alemannenhalle.

Verein organisiert Tanzsportabzeichen

Nachdem der Verein nach Sachsen-Anhalt fahren musste, um das Deutsche Tanzsportabzeichen in Bronze, Silber und Gold zu absolvieren, richtete der Verein es 2017, 2018 und 2019 gleich selbst aus: mit über 200 Teilnehmern aus den eigenen Reihen und von befreundeten Gruppen.

Wer davon noch nicht genug hatte, tanzte bei den Burning Eagles mit, einer Tanzgruppe von Gudrun Schendel mit besonders anspruchsvollen Tänzen und eigenen Choreographien. Erfolgreich bei Wettkämpfen und im Fernsehen geben die Burning Eagles am Samstag ihren letzten offiziellen Auftritt, bevor sie intern weitertanzen, einfach aus purer Lust am Hobby.

So feiert der Verein seinen Geburtstag

Ab 15 Uhr gibt es mehrere Line Dance-Workshops mit drei verschiedenen Tanztrainern, dazwischen können sich die Teilnehmer abkühlen oder zur DJ-Musik tanzen. Ab 20 Uhr spielt die Band Silver Highway, die Country-Liebhaber und Line Dancer kommen hier voll auf ihre Kosten mit Hubi, Roman, Chris, Jürgen und Alex von Silver Highway.

Am Samstag, 7. Oktober feiern die Country- & Line Dance Friends Hochrhein ihr zehnjähriges Bestehen. Um 20 Uhr tritt die Band Silver Highway auf. | Bild: Peter Wilkens (ywü)

Die Band gründete sich 2022 aus mehreren Formationen, haben in der Westernstadt Pullman City den dritten Platz des Newcomer-Wettbewerbs gewonnen und gelten seither als eine der Hausbands dort. In den Spielpausen tritt die Showtanzgruppe Burning Eagles auf, auch gibt es eine Verlosung.