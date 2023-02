Die Frösche Wutöschingen feiern an der diesjährigen Fasnacht ihren Geburtstag 90+2 zwei Tage lang. Der Narrenverein Frösche Wutöschingen wurde 1931 gegründet, nun kann der Verein nach Pandemie seinen Geburtstag mit zweijähriger Verspätung endlich feiern.

Die Spätschicht am Fasnachtssamstag, 18. Februar, findet bereits zum fünften Mal statt. Der Umzug am Fasnachtssonntag, 19. Februar, bietet mit 47 Gruppen und 1500 Hästrägern eine Rekordzahl an Gastvereinen.

„Wir konnten durch etwas Werbung und den Besuch von anderen Umzügen den Umzug in Fröschingen Stück für Stück bekannter machen. Als Vereinsgemeinschaft und Narrenzunft sind wir mit zahlreichen Helfern aus dem Dorf und aus dem Bekanntenkreis gut gerüstet den Umzug am Fasnachtssonntag endlich nach zwei Jahren Pause auszurichten“, sagt Froschkönig Steffen Siehler. In diesem Jahr kommen laut Siehler „interessante Gastvereine“, die noch nie in Wutöschingen waren.

Infos zum Narrentreffen Eintritt Bei der Spätschicht am Fasnachtssamstag ist der Eintritt frei, der Eintritt zum Umzug kostet drei Euro. Dafür gibt es einen Frösche-Jubiläums-Pin. Parken Besucher können beim Sportplatz, gegenüber der Volksbank, beim Penny-Markt sowie bei Edeka Lemke parken. Kontakt zum Verein Wer Interesse an einer Mitgliedschaft bei den Fröschen hat, kann sich bei Steffen Siehler per E-Mail info@nz-froesche.de und per Telefon 07746 657 00 53 melden.

Dieses Programm wartet am Samstag auf die Narren

Die Vereinsgemeinschaft Wutöschingen und die Hölledüüfel Degernau haben sich gut auf den Geburtstag vorbereitet und laden am Samstag von 19 bis 21 Uhr mit erweitertem Programm zur fünften Spätschicht ein. Der Eintritt ist frei.

Bereits um 18.30 Uhr findet die Narrenmesse mit den Hölledüüfeln in der Kirche St. Maria Magdalena Wutöschingen statt.

Die Hölledüüfel Degernau eröffnen den Fasnachtssamstag in Wutöschingen um 18.30 Uhr mit der Narrenmesse in der Kirche St. Maria Magdalena Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

In der Froschlaube in der Alemannenhalle legt DJ Rossi auf. Das Bar-Zelt der Hölledüüfel ist größer als zuvor und die Crazy-Shot-Bar der Vereinsgemeinschaft mit ist ebenfalls wieder geöffnet. Auf dem Hallenplatz und der Froschlaube sind drei Essensstände aufgebaut. Mitgebrachte Getränke sind verboten. Die Veranstalter kündigen Taschenkontrollen an.

Auf den beiden Großbühnen bei der Alemannenhalle nehmen abwechselnd zehn Guggenmusiken Platz und bieten dem Publikum die gewohnte fetzige Unterhaltung. Außerdem präsentieren die Menhirhexen Degernau ihre neue Feuershow.

Dieses Programm haben sich die Narren am Sonntag vorgenommen

Für das kulinarische Angebot am Sonntag sorgen ab 11 Uhr die Frösche, der Musikverein und der Fanfarenzug Wutöschingen in der Alemannenhalle, auf dem Hallenplatz, am Rathaus und zwischen der Trotte und der Mediothek.

Die beiden Vorsitzenden Steffen Siehler und Patrick Lampert begrüßen um 12 Uhr die Vorsitzenden der Gastvereine zum Zunftmeisterempfang in der Trotte. Der Umzug startet um 14.11 Uhr. Der ehemalige Froschkönig Peter Bollinger übernimmt die Ansage bei der Ehrentribüne vor der Trotte und weist auf Besonderheiten der Gruppen hin. Täfelekinder können die Tafeln um 13.30 Uhr beim Frösche-Getränkestand bei der Halle abholen und danach wieder zurückbringen.

Der Umzug am Fasnachtssonntag in Wutöschingen wird größer als zuvor, da 90+2 Jahre Narrenzunft Frösche Wutöschingen gefeiert werden. Das Bild von 2020 zeigt die Frösche mit Fahnenträger Heiko Kaiser. | Bild: Yvonne Würth

Zu den größten Gruppen gehören die Narrenzunft Brigachtal (120 Hästräger), die Narrenkameradschaft Weilheim und die Gayser-Gilde Obereschach. Den weitesten Anreise-Weg haben die Narrenzunft Kloster-Deifel Kirchheim/Teck (187 Kilometer), die Narrenfreunde Pfäffingen (136 Kilometer) und die Michelezunft Hartheim (117 Kilometer). Der Sonntag klingt im Narrenkeller in der Trotte mit DJ Rossi aus.

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Waldshut und Tiengen: Heringsessen, Kappenabende, Hoorige Mess und Fasnachtsverbrennung – Waldshut und Tiengen feiern Fasnacht wie vor Corona!

Bad Säckingen: Narrenspiegel, Wäldertag und Wiiberfasnacht: In Bad Säckingen ist die Fasnacht 2023 zurück!

Laufenburg: Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg

Lauchringen, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten, Küssaberg und Hohentengen sind bereit: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Waldshut Fasnacht feiern.

Weilheim, Höchenschwand, Häusern, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, St. Blasien und Dachsberg sind bereit! So feiern die Narren im nördlichen Landkreis Waldshut 2023 Fasnacht.

Wehr, Öflingen, Rickenbach, Görwihl, Murg, Herrischried, Hasel, Dogern, Albbruck und Todtmoos sind startklar! Hier die große Übersicht über die Termine der Fasnacht 2023 im westlichen Landkreis vom Narrenbaumstellen bis zur Verbrennung.

Bonndorf: Narrensprung, Hemdglunker und Kinderfasnet! So wird die Fasnet 2023 in Bonndorf gefeiert

Und hier der Überblick über die Fasnachtstermine 2023 im Schwarzwald und am Bodensee