von Yvonne Würth

Die Vergabe der Erschließungsarbeiten sowie die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) im Baugebiet Rosenäcker stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Eggingen.

Vergabe der Erschließungsarbeiten: Als preisgünstigster Anbieter erhielt die Firma Ernesti Bau GmbH Waldshut-Tiengen zum geprüften Angebotspreis von brutto 641.876,99 Euro. Sieben Angebote wurden abgeholt, vier Angebote lagen zum Termin vor. Diplom-Ingenieur Ralf Mülhaupt sowie Bauleiter und Planer Moritz Maier vom Büro Tillig-Ingenieure aus Dogern waren anwesend und stellten die Ausführungsplanung sowie die zu vergebenden Arbeiten vor. Der ausgeschriebene Leistungsumfang umfasst Arbeiten an Kanal, Wasser und Straßenbau. Verarbeitet werden 840 m3 Rohrgrabenaushub, 400 m PP-Kanalrohre DA 250, 400 Meter Wasserleitung GGG DN 150, Hausanschlussleitungen; 550 m3 Humusabtrag, 1.600 m3 Erdabtrag, 550 m3 Frostschutzkies, 600 m3 Bodenverbesserung, 1.300 m3 Bitukies/Asphaltdecke, 500 Meter Randeinfassungen.

SiGeKo für die Baugebietserschließung: Das Ingenieur-Büro des Gemeinderats und Diplom-Ingenieur Holger Albicker wird zum SiGeKo, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Ausführungsphase der Erschließung des Baugebiets bestellt für 5.739 Euro brutto. Aufgrund der Befangenheit des Gemeinderates Holger Albicker nahm dieser nicht an der Abstimmung teil. Gemeinderat Markus Baumann interessierte sich in der Sitzung für die Höhe der Kosten. Für die Ausführungsphase der Erschließung des Baugebiets Rosenäcker muss ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt werden. Die Leistungen des Sicherheitskoordinators umfassen unter anderem das Koordinieren der SIGE-Belange im Auftrag des Bauherrn zwischen allen bei der technischen Planung und der organisatorischen Planung Beteiligten sowie den gleichzeitig auf der Baustelle tätigen Unternehmen. Dazu gehört auch die Organisation und Durchführung von Sicherheitsbegehungen und -besprechungen, dabei wird auf sicherheitstechnische Einrichtungen und Schutzmaßnahmen geachtet sowie geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Risiken und das Einschreiten bei Gefahrenzuständen veranlasst.

Das Baugebiet „Rosenäcker“ am nördlichen Ortsrand von Eggingen mit 16 Bauplätzen hat eine Größe von 1,6 Hektar und grenzt im Süden an die Anton-Hilbert-Straße an. Dem langjährigen Pfarrer und Ehrenbürger gewidmet soll der Straßenname „Hans-Jürgen-Allgaier-Straße“ lauten.