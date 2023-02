Die Jubiläumsfasnacht in Eggingen lässt auch die Senioren des Clubs der Weisen nicht kalt. Sie verbrachten einen traditionell gemütlich-närrischen Nachmittag im Pfarrsaal, wo allerhand Fasnächtliches aufgeboten wurde. Zuerst wurden die Egginger Senioren von den Landfrauen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Dann lauschten die den närrischen Ausführungen des Johann Dipfele vom untersten Zipfele (alias Johann Zeller aus dem Unterdorf), der über einige närrische Begebenheiten aus dem Dorf zu berichten wusste. Dabei bekam erst einmal die umfangreiche Egginger Gastronomie ein wenig ihr Fett ab. Die offene Frage, was denn nun mit dem altehrwürdigen ehemaligen Gasthaus „Dreikönig“ geschehe, musste mangels Informanten offenbleiben.

Per Satellitentelefon ließ sich der Johann Dipfele dann auch noch mit Bürgermeister Karlheinz Gantert in der „Beamtenruhestätte“ verbinden und teilte mit, dass die „Kneipp – Wassertretstelle“ in Bad Eggingen bisher noch von keinen Kurgästen genutzt worden sei und er regte an, dass doch einer der Bauhofmitarbeiter (Robert?) doch täglich mit einem Kaffeelöffel das Wasser umrühren solle, damit die Kurgäste mehr Freude daran haben werden.

Darüber hinaus hatte der Unterdörfler Johann Dipfele auch für Pfarrer Karl-Michael Klotz und das Glockenproblem eine telefonische Anfrage. Diese lautete: „Was ist mit dem Geld, welches die Egginger in die Seelsorgeeinheit eingebracht haben, geschehen? Würde das nicht für neue Glocken reichen oder ist dies bereits nach Rom geschickt worden, um dort fürs Investieren zu verwenden?“

Ein Höhepunkt war der Besuch einer Abordnung des Narrenvereins, bestehend aus einer Handvoll Erwachsener und jeder Menge Narrensamen. Sie hatten einige Zeit im Foyer der Gemeindehalle ausgeharrt und freuten sich nun auf die große Polonaise mit den Senioren, unter denen auch einige Omas und Opas der jungen Narren waren. Fast perfekt war dann auch noch die Vorführung der Hip-Hop-Gruppe von Natalie Arngold, die einen schwungvollen Tanz im Foyer aufführte. Mit einigen hochprozentigen Schmankerln, präsentiert von den Erwachsenen des Narrenvereins, ging es dann über zum närrischen Weitermachen mit viel fasnächtlichem Gesang als Ausklang bis zum Abend.