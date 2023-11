In Eggingen sollen wieder Gemeinderäte gewählt werden und die örtlichen Parten wollen sich zeitig auf die Suche nach Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 machen. Diese Suche gestaltet sich jedoch recht schwierig, wie die Vorstandsmannschaft des CDU-Ortsverbandes um den Vorsitzenden Christof Benz bei einer Sitzung festgestellt hat. Fakt ist, dass sich immer weniger Einwohner – insbesondere aus den jüngeren Generationen – für die Kommunalpolitik interessieren. Zwar kommen hin und wieder in den Gemeinderatssitzungen Reklamationen – wenn zum Beispiel eine Straße einen Defekt aufweist, wenn beim Nachbar die Hecke nicht geschnitten wird oder wenn beim Kindergarten etwas fehlt – doch sich selber persönlich in die Reihen der Gemeinderäte einzugliedern, das ist den Leuten dann doch zu viel. Die heißen Diskussionen in der Runde der Mitglieder des CDU-Ortsverbandes drehten sich hauptsächlich darum, wie es möglich wäre, potenzielle Kandidaten für die Gemeinderatswahlen zu finden. Auch das Thema einer gemeinsamen Liste mit Ortsverbänden anderer Parteien wurde nicht ganz ausgeschlossen. Im Vordergrund jedoch steht eine eigene Liste und dafür werden zehn Kandidaten benötigt.

Appell an Einwohner

Vorsitzender Christof Benz stellte zwar fest, dass er es nicht unbedingt gutheiße, dass auch Kandidaten, die nicht der CDU angehören, sich auf diese Liste setzen lassen können. Jedoch sieht er dies auch als Anreiz für noch unentschlossene Kandidaten, hier mitzumachen. Er möchte an die Egginger Einwohner appellieren, sich Gedanken darüber zu machen, wer und wie die Geschicke der Gemeinde in den nächsten Jahren zusammen mit der Gemeindeverwaltung geleitet werden. Die Demokratie gibt ja den Bürgern die Möglichkeit, für die Allgemeinheit und auch für sich selbst etwas zu tun.

Auch das Thema Zusammenschluss von Ortsverbänden wurde in der Vorstandssitzung des CDU-Ortsverbands angesprochen. Es ist ja allseits bekannt, dass die örtlichen Parteien um aktive Mitglieder ringen. Der Ortsverband Eggingen besteht momentan noch aus 19 Mitgliedern und da wäre es schon von Vorteil, dass etwas aufgestockt werde. Jedoch auf einen Zusammenschluss mit einem anderen Ortsverband gibt es noch keine Hinweise.