Bei der Hauptversammlung des Musikverein Schwerzen zog Wolfgang Kessler, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, eine positive Bilanz. Als Höhepunkt nannte er das Jahreskonzert und gleichzeitige Debüt von Dirigentin Ines Frank, teilte der Verein mit. Bis auf einen internen Wechsel, Festwirt Eugen Billich kandidierte nun für das Amt des Beisitzers, während Catharina Kessler, bisher Beisitzerin, jetzt die Vorsitzende für Festwirtschaft ist, wurde der Vorstand auf zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Wolfgang Kessler bedankte sich besonders bei Eugen Billich, der in seinem Amt nicht nur das Bezirksmusikfest im vergangenen Jahr stemmte, sondern auch seit 34 Jahren im Vorstand tätig ist. Damit sei er das Mitglied, welches auf das längste Vorstandsengagement zurückblicke. Wolfgang Kessler und Melissa Billich wurden als Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit und Jugendarbeit gewählt. Evelyn Strittmatter wurde als Kassiererin und Lisa Koller als Schriftführerin bestätigt, Robin Billich, Stefanie Keßler, Carla Schneider und Tobias Simon als Beisitzende.

Der Musikverein hat aktuell 72 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 30,7 Jahren. Besonders stolz zeigt sich der Vorsitzende auf die Jugendarbeit. Gemeinsam mit Melissa Billich begrüßte er fünf neue Mitglieder im Verein. Hannah Wiederkehr, Jina Han, Jule Indlekofer und Felix Jäger haben ihre Ausbildung im Verein absolviert und hatten im Dezember ihr erstes Konzert. Ein weiterer Neuzugang ist Christoph Kauer am Es-Sax. „Es ist immer ein Glücksfall, wenn ein talentierter Musiker einfach vor der Tür steht“, begrüßt Kessler ihn.

Dass weitere 20 Jungmusiker in der Ausbildung sind und sieben Kinder den Blockflötenunterricht des Vereins besuchen, stimmt den Vorsitzenden positiv: „Der Musikverein ist auf einem guten Weg, wir haben eine junge und engagierte Dirigentin, einen stabilen Mitgliederbestand, viele Jungmusikanten in Ausbildung und stehen dank des Bezirksmusikfestes finanziell gut da“, so Kessler. Seinen von ihm gestifteten Sonderverdienstpreis verlieh er an Ursula Held, die seit 28 Jahren die Uniformwartin des Vereins ist und an Eugen Billich, welcher seit 25 Jahren das Frühstück am Fasnachtssamstag ausrichtet.