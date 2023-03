Nach drei Jahren Corona-Pause führt die Alemannenschule Wutöschingen wieder ihr traditionelles Musical auf. In diesem Jahr präsentieren 40 Kinder aus den Klassen zwei bis sieben das Musical „Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“ unter der Leitung von Friederike Boller und Stefan Ruppaner auf. Die Schule fasst die Handlung des Stücks wie folgt zusammen: Eine Gruppe Kinder streitet auf dem Schulhof. Dabei fallen die üblichen „tierischen“ Schimpfwörter wie „dumme Kuh“, „Kamel“, alter Esel“. Rasko, die Ratte, gerade auf der Suche nach Essbarem, wird Ohrenzeuge. Empört läuft sie zu den betroffenen Tieren, berichtet ihnen von der Schimpfkanonade und stachelt sie zur Gegenwehr an. Die Tiere halten einen Rat ab, um Vorschläge für eine Gegenstrategie zu sammeln. Da man sich nicht einigen kann, wird die weise Eule Eulalia zu Hilfe gerufen. Diese hat einen raffinierten Plan, in dem ein Zauber und das Lachen wichtige Rollen spielen. Die Aufführungen für die Öffentlichkeit finden vom Mittwoch, 15. März, bis Freitag, 16. März, jeweils um 19 Uhr in der Klosterschüer in Ofteringen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.