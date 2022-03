von Yvonne Würth

Eggingen – Motiviert ist die Guggenmusik Mühlbach-Bazis Eggingen in ihrem 40. Jahr. Die offene Probe am Freitag, 11. März, um 19 Uhr im Vereinsheim Am Kanal 4 soll Interessierten eine Plattform bieten. Das Jubiläum 40+1 mit Kostümvorstellung und Tschambalaya-Party wird auf den 7. Januar 2023 verschoben.

Die Vorsitzende Jasmin Büche sowie der Dirigent und stellvertretende Vorsitzende Thomas Hajden blicken zurück. Was beiden neben der Fasnacht am meisten am Verein gefällt, sind die Unternehmungen durch das Jahr. Beide freuen sich auf die Geselligkeit: „Wir sind froh, dass wir auch private Unternehmungen mit den Kollegen machen, Grümpelturniere, Beachvolleyball, Tennisturniere, einfach nur Spaß haben.“ Regelmäßig habe die Guggenmusik beim Sportverein und beim Tennisclub mitgemacht. Mit zum festen Jahresprogramm gehören auch die Beiträge zum Sommerferienprogramm: „Meistens backen oder kochen wir mit den Kindern“, erklärt Thomas Hajden.

Auftritte im Ausland

Zu den Höhepunkten gehören zahlreiche Auftritte im Ausland. Darunter die Folklorefeste in Reims und Lille in Frankreich 1992, die Schweizer Meisterschaften in Spreitenbach 1994, der Carneval in Mulhouse/Frankreich 1994 mit einem ersten Platz von 80 Gruppen sowie das Winzerfest im schweizerischen Neuchâtel 1996. „Die Mühlbach-Bazis haben sich und die Gemeinde Eggingen durch ihr unermüdliches Engagement weit über die heimatlichen Grenzen hinaus bekannt gemacht. Vor allem durch die vielen Auftritte im Ausland hat sie versucht, einen Beitrag zur Völkerverständigung beizutragen“, schrieb der Gründungsvorsitzende Thomas Rohr im Jubiläumsheft 1997.

Die Musiker arbeiten aktuell am neuen Kostüm. Wie es aussehen wird, bleibt bis zur Vorstellung am 7. Januar 2023 ein Geheimnis. Alle zwei bis drei Jahre wurden fantasievolle und ausgefallene Kostüme in eigener Regie gefertigt: Mexikaner, Mohr, Weltraum, Meeresungeheuer, Gügüs (Vögel), Ritter, Samurai, Ägypter, Piraten, Gnome, Afrikaner, Irische Kobolde. Gilles Mangeon setzte über Jahre hinweg mit seinen meisterlichen Kostümen und Masken Akzente in der Guggenmusikszene. Auch als musikalischer Leiter verstand er es, neue Musikstücke für den Verein zu interpretieren und umzusetzen. Er versetzte das Publikum mit seinen Bewegungen und Gesten in Faszination.

Der Verein Die Guggenmusik Mühlbach-Bazis hat 34 aktive und knapp 60 passive Mitglieder und wurde im Juni 1982 gegründet. Das Jubiläum 40+1 wird mit der Tschambalaya-Party am 7. Januar 2023 am Vereinsheim Am Kanal gefeiert. Die Vorsitzende Jasmin Büche (33) und der Stellvertreter sowie Dirigent Thomas Hajden (39) sind per E-Mail (info@bazis.de) zu erreichen.

Thomas Hajden ist durch seinen Cousin zu den Mühlbach-Bazis gekommen, hatte ursprünglich Flügelhorn beim Musikverein Schwaningen gelernt und gibt mit Helmar Marder gerne kostenfreien Instrumentalunterricht für neue Guggenmusiker. Seine Frau Jeanette spielt Posaune bei den Bazis. Aktiv ist er seit 2002, wurde im Jahr 2007 Dirigent und 2020 zum stellvertretenden Vorsitzenden. Jasmin Büche kam durch ihren Mann Martin in die Guggenmusik, er spielt Tenorhorn. Im Musikverein Eggingen hatte sie Klarinette und Saxofon gespielt, wollte bei den Bazis aber gerne Posaune spielen. Das Erlernen eines neuen Instrumentes war bereits bei der Vereinsgründung notwendig. Zu den fünf Gründern mit musikalischem Hintergrund gab es 14 Interessenten, welche angelernt werden mussten, seither wird im Verein ausgebildet.

Das Notenmaterial wird von Thomas Hajden erstellt. Durchschnittlich benötigt er zwei Monate, um ein Lied vom ersten Hören bis zum spielfertigen Stück passgenau für die Musiker umzuschreiben. Im Programm stehen aktuell folgende Stücke: „Wonderwall“ von Oasis, „Männer“ von Herbert Grönemeyer, „Nur Ein Wort“ von Wir Sind Helden, „Skandal“ von der Spider Murphy Gang, „Schunder“ von den Ärzten, „Sternenhimmel“ von Hubert Kah, „I‘m so excited“ von The Pointer Sisters, außerdem „Help“ von den Beatles. Zum Einmarsch spielen die Mühlbach-Bazis „I‘m Shipping Up To Boston“ von Dropkick Murphys, der Ausmarsch findet zu den Klängen des Piña-Colada-Songs „Escape“ von Rupert Holmes statt.

Proben beginnen im Mai

Die Proben beginnen ab Mai im monatlichen Rhythmus. Hier wird der Schwerpunkt auf die Kameradschaft gelegt, auch für Geburtstage und Hochzeiten der Vereinsmitglieder wird geprobt. Ab September wird wöchentlich geprobt, damit die ersten Auftritte ab November sauber klingen. Geprobt wird im Vereinsheim Am Kanal. Dieses wurde von den Mühlbach-Bazis gebaut, das Grundstück und das gesamte Baumaterial wurden von der Gemeinde Eggingen finanziert. Für die Kosten in Höhe von 146.000 Euro gab es einen Zuschuss von 73.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Seither haben die Musiker ihren eigenen Raum, in dem sie das umfangreiche Material lagern können. Der Probenraum nebenan wird von den Dorfvereinen rege genutzt.