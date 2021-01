von Lucia van Kreuningen

Dass jede Sache mindestens zwei Seiten hat, das zeigt sich in diesen Tagen wieder einmal ganz besonders. Der Mauchenbach, der ja eigentlich ein ganz ruhiges Gewässer ist und in der Regel ganz ruhig vor sich hin plätschernd durch Eggingen mäandert, zeigt bei dieser Zwischenschneeschmelze, dass die Gedanken der Gemeinderäte, die Dorfmitte von Eggingen neu zu gestalten und auch für etwas Wasserrückhaltung zu sorgen, richtig waren.

Der Mauchenbach, sein Name sagt es bereits, entspringt oberhalb der ehemals selbständigen Gemeinde Mauchen, jetzt also auf Stühlinger Gemarkung, etwa hundert Meter unterhalb des Gasthauses Engel – Untere Alp. In einem engen Bett gurgelt der noch kleine Bach Richtung Mauchen, während von den Höhen rechts und links weitere kleine Rinnsale zu ihm stoßen. In Mauchen hat er bereits eine gewisse Größe und zum Teil auch Stärke angenommen, sodass er einigen Mauchenern schon hin und wieder Arbeit und auch Kosten verursacht hat.

In Eggingen wird es eng

Bis nach Eggingen macht er sich noch etwas breiter und auch mehr Wasser kommt noch hinzu. Er hat sich im Laufe seines Lebens ein Gebiet geschaffen, in dem er bequem mäandern kann. Doch in Eggingen wird es wieder eng für ihn. Ob nun die Häuser zuerst rechts und links des Baches lagen oder der Bach sich sein Bett zwischen den Gebäuden gesucht hat, ist nicht mehr nachzufolgen. Jedenfalls wurde der Mauchenbach im Laufe der Jahrhunderte öfters verlegt und auch von den Dorfbewohnern genutzt.

Bauliche Veränderungen im Dorf, wie auch in neuester Zeit die neue Dorfmitte, brachten für ihn Veränderungen. Besonders der neu angelegte Spielplatz, in den der Mauchenbach bewusst mit einbezogen war, zeigen, dass auch mit der Natur im Dorf gelebt werden kann, man sollte nur wissen wie.

Den Kindern hat der Mauchenbach in seinem jetzigen Zustand im vergangenen Sommer jedenfalls viel Spaß gebracht, und obwohl der Spielplatz wie auch die gesamte Anlage noch nicht offiziell eingeweiht und eröffnet waren, hatten die Kinder auch von auswärts viel Freude. Bleibt nur zu hoffen, dass im kommenden Sommer die Corona-Zeit vorbei ist und die Kinder sich wieder auspowern können.