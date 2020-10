Das Schlachthaus im Ortsteil Scherzen ist das einzige in der Gemeinde, das den EU-Normen entspricht. Die Einrichtung in Horheim wird von Jägern genutzt, wie Bürgermeister Georg Eble in der jüngsten Ratssitzung erläuterte. Um künftig auch Schlachtungen von Schweinen nach modernen Standards zu ermöglichen, beschloss der Gemeinderat einstimmig die Anschaffung einer Brüh- und Enthaarungsmaschine.

Bislang werde von Martin Fehrenbach (Horheim) überwiegend Großvieh geschlachtet. Im vergangenen Jahr waren es 29 Rinder, informierte der Verwaltungschef, Schlachtung von Schweinen war eher die Ausnahme. Die Gebühren betragen derzeit 40 Euro für Großvieh, 30 Euro für Schweine, für Ziegen, Schafe, Ferkel sind es 20 Euro. Die Kommune verbuchte aus der Schlachthausnutzung 1785 Euro in 2019, bei Kosten für die Konfiskatabfuhr in Höhe von 1311 Euro. Künftig sollen vermehrt auch Schweine geschlachtet werden, erläuterte der Bürgermeister. Landwirte wie Eugen Billich (Schwerzen) sowie je einer aus Rechberg und Untermettingen sollen wöchentlich 6 bis zehn Schweine zur Selbstvermarktung geschlachtet werden.

Die Schlachtungen sollen soweit als möglich gemeinsam erfolgen, heißt es aus der Verwaltung. Für die zeitgemäße Ausstattung der Einrichtung sei nun die Anschaffung einer Brüh- und Enthaarungsmaschine notwendig, erläuterte Eble. Es liege das Angebot der Firma Günter-Abele-Schlachtanlagen GmbH (Neuler) für ein generalüberholtes Gerät aus Edelstahl in Höhe von 10.092 Euro vor. Die Anschaffung eines neuen Gerätes läge bei fast 20.000 Euro, legte der Schultheiß dar. Er sieht die Anschaffung als Unterstützung der Selbstvermarktung und der damit verbundenen Förderung der heimischen Landwirtschaft. Zudem sei es positiv, dass das Schlachthaus besser ausgelastet sei. Er empfahl deshalb die Anschaffung des Gerätes, obwohl keine Mittel hierfür im Haushalt vorgesehen seien. Diesem Vorschlag stimmt der Rat zu.