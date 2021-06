von Yvonne Würth

Die Aufhebung der Schlachthaus-Gebührensatzung wurde vom Gemeinderat Eggingen beschlossen. Grund ist, dass das Schlachthaus nicht mehr genutzt werde. Seit Jahren ist das Schlachthaus an eine Privatperson verpachtet, seither werden von der Gemeinde keine Gebühren mehr dafür erhoben. Zum Ende des Jahres 2020 wurde das bestehende Pachtverhältnis gekündigt.

Nun sollen die Räume anderweitig genutzt werden. Wie Bürgermeister Karlheinz Gantert informiert, hat die Feuerwehr Eggingen bereits Interesse bekundet. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich nebenan, eine Erweiterung war bereits gewünscht worden.

Gemeinderat Pirmin Bauknecht: „Ich hätte es gerne gesehen, wenn es weitergegangen wäre.“ Zum Jahresende 2020 war die Pachtmöglichkeit des Schlachthauses mehrfach ausgeschrieben worden auf der Gemeindehomepage und im Amtsblatt, jedoch habe sich niemand gemeldet, es wurden keine Schlachtungen angefragt.

Wie Hauptamtsleiterin Susanne Kaemmer informiert, hätte die EU-Zulassung neu beantragt werden müssen, mit großem Aufwand und hohen Kosten. Bei der Abstimmung erhielt sich Pirmin Bauknecht, die übrigen Räte waren für die Aufhebung der Satzung.

Rückblick

Das Schlachthaus Eggingen wurde gemeinsam mit Feuerwehrgerätehaus, Bauhof, Pfarrsaal, Rathaus und Mehrzweckhalle am 29. September 1978 eingeweiht. Die Gesamtkosten beliefen sich damals auf 2,4 Millionen D-Mark. Die Sanierung der Halle startete mit einem Architekturwettbewerb 2009, die Einweihung nach drei Bauabschnitten erfolgte im April 2018, die Kostenfeststellung für die Bauabschnitte zwei und drei liegt bei 2.565.998 Euro.

Wie der frühere Hauptamtsleiter Bernhard Neuburger sich erinnert, befand sich das Schlachthaus vor 1978 im gleichen Gebäude wie der Kindergarten in der Schulstraße 3.

Die Gefriergemeinschaft machte das Mieten eines Gefrierfaches im Erdgeschoss des heutigen Probelokals des Musikvereins Eggingen zu günstigen Konditionen möglich, so konnten die großen Mengen nach einer Schlachtung lange aufbewahrt werden.

Nach den zuvor üblichen Hausschlachtungen war die Schlachtung im damals neuen Schlachthaus relativ luxuriös mit Heißwasser-Boiler, elektrischen Leitungen, der Möglichkeit, das Vieh aufzuhängen und einem großen Tisch, um es zu verarbeiten. Mit den Jahren nahmen die Hygieneanforderungen allerdings zu.