von Yvonne Würth

Der Singkreis Eggingen hat nach der Zwangspause den Gesang wieder aufgenommen, außerdem trafen sich die Sänger zur Hauptversammlung in der Halle Eggingen. Die Chorproben werden versuchsweise in der Kirche St. Gallus durchgeführt, damit die erforderlichen Abstände eingehalten werden können. Pfarrer Karl-Michael Klotz von der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen stellte auf Anfrage den Raum gerne zur Verfügung. Auch der Grundschulchor soll wieder aktiviert werden.

Wutöschingen Hoch am Horizont: Wie sich ein erster Segelflug über der Heimat anfühlt Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende Josef Brogle gedachte den während der Corona-Zwangspause verstorbenen aktiven Mitgliedern Zygmunt Sitko, Anna Maria Hirth, Ursula Gisy und Helga Ebi, sowie den Fördermitgliedern Olga Roßmann, Eva Blessing, Abraham van Kreuningen, Christel Graack und Emil Gantert. n seinem Bericht ging Vorsitzender Josef Brogle auf die außergewöhnliche Situation der vergangenen eineinhalb Jahre ein, die durch die weltweite Pandemie geprägt waren.

Nach dem 8. März 2020 erstarb das Vereinsleben. Es durfte nicht mehr geprobt werden und alle vorgesehenen Veranstaltungen und Konzerte mussten abgesagt werden. Auch der Grundschulchor musste pausieren. Die Sängerinnen und Sänger trafen sich jeweils im Sommer 2020 und 2021 zweimal im Freien, um sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

Rückblick: Der Singkreis Eggingen beim Konzert zusammen mit dem Gesangverein Erzingen im Advent 2019. | Bild: Yvonne Würth

Protokollführerin Monika Schneider ließ das abgelaufene Jahr Revue passieren und würdigte dabei vor allem den letzten Konzertauftritt in Unterlauchringen am 8. März 2020. Über den Beginn der Corona Zeit und den Ablauf der ersten Maßnahmen erstellte sie eine Zusammenstellung, damit diese dramatischen Entwicklungen nicht in Vergessenheit geraten.

Chorleiterin Karin Brogle motivierte alle Sängerinnen und Sängern für die kommende Probenzeit. Der Kassenbericht von Viktor Zeller war sehr detailliert und wies in der Jahresrechnung zum Ende ein Plus auf. In herzlichen Worten dankte Josef Brogle für die gewissenhafte Kassenführung in den vergangenen 14 Jahren. Mit einem Präsent wurde Viktor Zeller auf eigenen Wunsch aus dem Amt verabschiedet.

Bürgermeisterstellvertreterin Angela Rohr leitete die Wahlen, die wenige Veränderungen brachten. Neu im Amt sind Kassierer Axel Spieker, stellvertretende Kassiererin Karola Kessler, sowie die Beisitzer Ulrike Schlegel, Renate Weißenberger und Willi Limberger. Der übrige Vorstand wurde bestätigt.