Wutöschingen – Es ist Herbst und der Radsportverein Ofteringen probt für seine vier Theaterabende in der Klosterschüer Ofteringen. Die Vorführungen finden an zwei Wochenenden statt: von 18. bis 26. November. Wie bereits in den Vorjahren, spendet der Verein einen Teil der Einnahmen an einen wohltätigen Zweck. Als 23. Dreiakter führt das Theaterteam dieses Jahr von Wolfgang Bräutigam „Immer dieser Zirkus“ auf.

Zur Handlung: Bürgermeister Franz Goldmann ist seit Jahren im Amt und leitet die Gemeinde sehr eigennützig. Er hat keine Skrupel, wenn es um seine Interessen und die seines Parteikollegen Sepp Sorge geht. Die beiden haben es auf das Grundstück der Witwe Anna Meier abgesehen und gründeten eigens eine Firma, um nicht selbst in Erscheinung treten zu müssen. Da Frau Maier nicht verkaufen will, soll sie ins Altersheim verfrachtet werden. Der Zirkus will sein Winterlager auf dem Grundstück aufschlagen, doch die beiden Gemeindevertreter haben es bereits einem Investor versprochen. Zirkus-Chefin Samira versucht, ohne Erfolg, eine Genehmigung für das Winterquartier zu bekommen. Sekretärin Jacqueline ist eine gute, allerdings nicht die schlaueste Seele im Rathaus, bekommt jedoch im Vorzimmer des Bürgermeisters jede Menge Informationen. Sie wendet sich an Samira vom Zirkus um Hilfe wegen ihres Liebeslebens, die Wahrsagerin und Magierin mischt sich ein und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Im Stück wurden regionale Bezüge untergebracht, außerdem bietet es viele Gelegenheiten, die Lachmuskeln wieder einmal zu strapazieren. Da Regie und einige Darsteller nach langen Jahren um Pause gebeten hatten, annoncierte der Radsportverein Ofteringen für dieses Jahr nach neuen Kräften. Es hatten sich viele Interessierte gemeldet und so konnte nach einem Theaterstück mit elf Darstellern gesucht werden. Für die Stückeauswahl zeigten sich Ursel Bächle und Lore Silbereis zuständig. Petra Nüssle ist das erste Mal als Regisseurin dabei.

Erstmals dabei sind Christoph Stoll, Silke Hitel, Rolf Bendel, Norbert Liesemann und Moritz Silbereis. Bereits Erfahrung haben Paul Güntert, Anja Spitz, Ursel Bächle, Annett Wasner, Carina Blattert und Lore Silbereis sowie die beiden Souffleusen Daniela Bröcheler und Lydia Intlekofer. Die Darsteller kommen nicht nur aus Ofteringen, sondern auch aus Grafenhausen, Rheinheim, Reckingen, Horheim und Eggingen. Für die Maske wird noch jemand gesucht, am besten mit Erfahrung. Der Vorsitzende Andreas Merk bittet Interessierte um einen Anruf unter 07746 9297483 oder eine E-Mail an erster_vorstand@rsv-ofteringen.de.