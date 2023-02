Der Radsportverein (RSV) Ofteringen feiert sein 110-jähriges Bestehen mit einem Festbankett im Frühling und einem dreitägigen Sommerfest. In der Hauptversammlung im Vereinsheim wurde bereits mit Sekt und Häppchen gefeiert. Der Vorsitzende Andreas Merk gab einen Rückblick auf 2022 und bedankte sich bei den vielen Helfern, die den Berghüttendienst versehen hatten, bei der Bewirtung oder beim Sträucher Schneiden und Vereinsheim Putzen dabei waren.

Die Mitgliederentwicklung

Der RSV Ofteringen besteht aus 198 Mitgliedern, davon 86 ordentliche, 60 fördernde und 52 Ehrenmitgliedern. Es gab fünf Neuanmeldungen. Beim Menschenkicker-Turnier 2022 traten zwölf Mannschaften an. Für September plant der RSV die Teilnahme beim Korsofest in Unteribental. Andreas Merk bat die Mitglieder um Unterstützung, denn es werden Theaterspieler gesucht sowie Trommler, weitere Musiker und ein musikalischer Leiter bei den Schalmeien. Die Bereichsleiter Gabi Güntert (Turnen), Thomas Merk (Korso), Jasna Lafon (Schalmeien) und Niklas Nüssle (Jugend) hielten ebenfalls Rückblick und sprachen Dankesworte. Der Kuchenverkauf, der durch die Jugend zugunsten von Projekten für die Ukraine organisiert worden war, war erfolgreich.

Die Wahlen

Bei den Wahlen wurde Brigitte Cheret als neue zweite Beisitzerin gewonnen, im Amt bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Philipp Schmidt, Kassiererin Silvia Jehle, Fahrtwart Thomas Merk, Fähnrich Jonas Jehle, Gymnastikleiterin Gabi Güntert sowie die beiden Kassenprüfer Karl-Heinz Silbereis und Thomas Süß. Für das Amt der Jugendwartin konnte kein Nachfolger für Mareike Güntert gefunden werden, diese wird deshalb innerhalb des Vorstands organisiert. Andreas Merk appellierte an alle Mitglieder, hier mitzuhelfen, damit der vakante Posten des Jugendwarts wieder besetzt werden kann. Auch sollen die Mitglieder bei der Theatergruppe und der Schalmeiengruppe die Werbetrommel rühren.

Das Programm

Auf das Großereignis im Jahr anlässlich 110 Jahre Radsportverein Ofteringen freute sich der Vorsitzende Andreas Merk bereits, er stellte den Anwesenden die Planungen vor. Das Festbankett mit Ehrungen, Abendessen und Unterhaltung durch Hopp de Bese findet am 15. April in der Klosterschüer statt, es stehen 35 Ehrungen an. Von 14. bis 16. Juli wird im Zelt bei der Klosterschüer gleich drei Tage lang groß gefeiert. Beim Handwerkervesper am 14. Juli sorgen Dirk Schniepper und Frank Schmidt vom Duo Happy Shakers für Unterhaltung. Das Menschenkicker-Turnier findet am 15. Juli statt, im Anschluss legt DJ Maxi bei der Sommerparty auf. Am Sonntag, 16. Juli, ist Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Degernau. Anschließend unterhält das Duo Take Two mit Tanja Maurer und Frank Döbele die Festbesucher.

Anmeldungen für das Menschenkicker-Turnier am 15. Juli sind ab sofort bei Jonas Jehle möglich, im Internet (www.ofteringen.com) oder per E-Mail (mail@rsv-ofteringen.de). Die Teilnahmebedingung ist mindestens sechs Spieler ab zwölf Jahre, das Startgeld beträgt 18 Euro. Es gibt Platz für 16 Mannschaften, der Eingang der Anmeldungen entscheidet. Für eine passende Gruppeneinteilung sollen auch Anteil und Alter der männlichen und weiblichen Mitspieler genannt werden.