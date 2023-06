Nachdem Rainer Stoll am 2. Juni offiziell das Amt des Bürgermeisters von Wutöschingen angetreten hat, gibt es in der Verwaltung einige personelle Veränderungen. Der bisherige Hauptamtsleiter und neue Rathauschef sitzt momentan immer noch in seinem kleinen Büro umgeben von jeder Menge Aktenordnern.

Und dies, obwohl sein Vorgänger Georg Eble längst sein Amtszimmer geräumt hat. „Der Übergang wird nicht in Wochen gemessen, das wird deutlich länger dauern. Es wird auf jeden Fall ein weicher Übergang“, erklärt Stoll im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Bau- und Hauptamt werden getrennt

Bereits entschieden ist, dass in Zukunft die Aufgaben von Haupt- und Bauamt wieder getrennt werden. Die Zusammenlegung stammt noch aus der Zeit, als Horst Albicker Rathauschef war. Damals übertrug der die Leitung der beiden Ämter Georg Eble, der sie nach seiner Wahl vor 24 Jahren seinem Nachfolger Rainer Stoll übertrug.

Rainer Stoll ist seit 2. Juni Bürgermeister in Wutöschingen. | Bild: Nico Talenta

Letzter hat nun mit Beschluss des Gemeinderats die Ressorts wieder getrennt: „Künftig wird es, wie in anderen Gemeinden üblich, drei Amtsleiter geben: für das Hauptamt, das Bauamt und das Rechnungsamt, das Sascha Morath leitet.“

Rathaus und Gemeinde Zum Ende des Jahres 2022 waren 7006 Einwohner in Wutöschingen gemeldet. Seit dem 2. Juni ist Rainer Stoll Bürgermeister der Gemeinde. Damit ist er nun für 140 Mitarbeiter der Kommune zuständig, in der Verwaltung im Rathaus arbeiten 17 Mitarbeiter, hinzu kommen zwei Auszubildende. Mehr Informationen im Internet unter www.wutoeschingen.de.

Logischer Kandidat für die Leitung des Bauamts wäre eigentlich Ortsbaumeister Axel Amann. Der bekam allerdings ein lukratives Angebot aus der freien Wirtschaft und wird zum Ende des Jahres zur Firma Sto in Weizen wechseln, wo er Leiter für das Gebäudemanagement wird, erklärt Stoll und macht deutlich:

„Sein Wechsel in die freie Wirtschaft hat nichts mit der Rochade im Rathaus zu tun. Er ist für uns sowohl fachlich als auch persönlich ein schmerzlicher Verlust.“ Wie er weiter informiert, sind Gespräche mit Kandidaten für die Leitung des Bauamts bereits terminiert.

Der alte Bürgermeister bleibt noch etwas im Rathaus

In zwei bis drei Wochen wird der neue Rathauschef in das Büro seines Vorgängers wechseln. Ein Schritt, der offenbar nicht so leicht ist, schließlich leitete Georg Eble fast zweieinhalb Jahrzehnte die Geschicke der Gemeinde von diesem Büro aus.

Nun ging er am 1. Juni still und leise – ohne große Abschiedsfeier. „Ich gehe so, wie ich gekommen bin“, sagte er einmal in aller Bescheidenheit gegenüber dem Schreiber dieser Zeilen. Dennoch geht er nicht so ganz. Er bekam eine 50-Prozentstelle angeboten, die er nach einstimmigem Beschluss des Gemeinderats antreten wird.

Jeweils vormittags wird er ab Mitte Juni, die im Haupt- und Bauamt angefallenen Rückstände von etwa einem halben Jahr aufarbeiten. „Diese noch zu erledigenden Arbeiten sind wegen des hohen Tempos bei Projekten im Haupt- und Bauamt entstanden“, erklärt Stoll.

Diese Projekte wird Eble im Büro des ehemaligen Grundbuchamts aufarbeiten. Darunter ist die Abrechnung der Ortskernsanierung im Ortsteil Degernau. Aufgrund seiner langen Erfahrung sei er in der Lage, diese Aufgaben fachkundig zu erledigen, er werde somit dem Haupt- und Bauamt zuarbeiten.

Stoll macht aber klar: „Das ist keine Beschäftigungstherapie für den ehemaligen Bürgermeister!“ Der neue Rathauschef erklärt, dass diese Vereinbarung mit seinem Vorgänger auf ein Jahr befristet ist.

So geht es im Hauptamt weiter

Die Nachfolge von Rainer Stoll im Büro des Hauptamtsleiters wurde intern geregelt. Nadine Scholz-Tautz (47) ist seit dem 1. Dezember 2022 mit Aufgaben im bisherigen Doppelressort vertraut. Sie arbeitete bisher Rainer Stoll zu. Zuvor war sie im Landratsamt Waldshut im Amt für Umweltschutz für den Immissionsschutz zuständig.

Die bisherigen Aufgaben der neuen Hauptamtsleiterin wird Jana Morasch (24) übernehmen. Sie wurde im Wutöschinger Rathaus ausgebildet und arbeitete bisher im Rechnungsamt. Ihre frei werdende Stelle übernimmt die noch in Ausbildung befindliche Louisa Dorfmeister (20), die in einem halben Jahr ihren Abschluss machen wird.

