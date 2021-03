von Yvonne Würth

Nach knapp dreijähriger Vorlaufzeit geht die Grundschule Eggingen einen Riesenschritt in Sachen Medienbildung voran. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun die Vergabe der Arbeiten zur Lieferung von Hardware und Software an den günstigsten Anbieter beschlossen, einen Teil der Kosten decken Gelder aus fünf verschiedenen Fördertöpfen. Im neuen Schuljahr sind es voraussichtlich 98 Schüler, erstmals seit einigen Jahren wird die erste Klasse wieder zweizügig geführt.

Die Gemeinde Eggingen investiert im Rahmen des DigitalPakt Schule 57.660,26 Euro für die Lieferung von Hardware und die Installation einer pädagogischen Musterlösung in der Grundschule Eggingen und erhält aus diversen Förderprogrammen 36.639 Euro. | Bild: Yvonne Würth

Bedeutung der Medienbildung für Schüler: Der Gemeinderat beschloss, die Lieferung von Hardware und Installation einer pädagogischen Musterlösung für die Grundschule Eggingen im Rahmen des „Digi-Pakt 2019 bis 2024“ an die Firma Ruppelt EDV-Dienst aus Lauchringen zu vergeben. Fünf Fachfirmen waren zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden, zum Termin lagen drei Angebote vor. Mit einer geprüften Vergabesumme von brutto 57.660 Euro ist die Firma Ruppelt preisgünstigster Anbieter. Bürgermeister Karlheinz Gantert und Rektorin Birgit Malcha erläuterten die Schritte, welche zuvor nötig waren. Besonders wichtig war es der Rektorin, den zahlreich anwesenden Bürgern sowie den Gemeinderäten zu erläutern, warum diese Anschaffungen für die Schüler absolut notwendig sind: „Die Medienbildung ist eine klare Wertperspektive, auch in der Grundschule. Wir haben einen Erziehungs- und Bildungsauftrag und müssen die Kinder an die kritische Wahrnehmung dieser Medien heranbringen. Dr. Google ist nicht immer richtig“, so Rektorin Birgit Malcha. Im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader bei der rührigen Rektorin, welche regelmäßig bis spätabends noch in der Schule arbeitet, bevor sie sich auf den Nachhauseweg macht.

Rektorin Birgit Malcha erläuterte dem Egginger Gemeinderat die nötigen Anschaffungen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“. | Bild: Yvonne Würth

Ein Klassensatz Notebooks für Schüler sowie Tablets für Lehrer: Zu den Anschaffungen gehört die Mindestausstattung. Für die 83 Grundschüler in vier Klassen und sechs Lehrer wird ein Klassensatz mit 25 Notebooks für Schüler angeschafft. Dazu kommen ein Server, die unabhängige Stromversorgung, ein Netzwerkschrank, fünf WLAN-Basisstationen, sechs Tablets als Präsentationsgeräte für die Klassenzimmer (Lehrer), ein Aufbewahrungsrollwagen, sechs Dokumentenkameras für die Klassenzimmer, sechs Wanddisplays, die hinter der Tafel geschützt aufgebaut werden, sowie die Dienstleistung mit Anlieferung, Aufbau und Installation.

Fördertöpfe: Eine Förderung in Höhe von insgesamt 36.639 Euro steht den Ausgaben in Höhe von brutto 57.660,26 Euro entgegen. Die Förderungen kamen aus fünf verschiedenen Fördertöpfen: Digitalpakt Schule (19.900 Euro), Sofortausstattungsprogramm (6.523 Euro), Unterstützung der Schulen – Schulbudget Corona (4.339 Euro), Zusatzverwaltungsvereinbarung Administration (3.231 Euro), Leihgeräte für Lehrkräfte (2.646 Euro).

Termin: Die nächste Gemeinderatssitzung Eggingen findet am Dienstag, 13. April um 19 Uhr statt.