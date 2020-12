Wenn die meisten von uns schlafen und sich im warmen Bett eingekuschelt haben, gibt es Menschen, die mitten in der Nacht aufstehen und die Straßen von Eis und Schnee befreien. Die Bauhofleiter in Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen berichten im Gespräch mit dieser Zeitung, wie gut sie und ihr Team auf die kalte Jahreszeit vorbereitet sind. Die ersten Prüfungen liegen inzwischen schon hinter ihnen.

Stühlingen

Emanuel Amann ist als Chef des Bauhofs seit vier Jahren für zehn Mitarbeiter zuständig. Bisher musste der Räumdienst bereits neun Mal ausrücken, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien.

Stühlingen ist mit 93 Quadratkilometern die größte Flächengemeinde im Landkreis Waldshut. Die Topografie ist besonders für den Winterdienst eine Herausforderung: der tiefste Punkt liegt auf 449 Meter, der höchste auf 850 Meter Höhe.

Der Bauhof ist für etwa 350 Kilometer Straße zuständig. Das sind asphaltierte Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, aber auch Feldwege in allen Ausführungen enthalten, informiert die Verwaltung. „Schwierig wird es an Steilstellen in der Stadt und vielen Ortsteilen“, erzählt Amann.

Derzeit rückt der Bauhof mit drei Fahrzeugen zum Räumdienst aus. Das allein würde für die Stadt und ihre zehn Ortsteile nicht reichen. „Wir sind auf Unterstützung angewiesen, sonst würde der Räumdienst nicht funktionieren“, betont Amann. Stefan Scheu ist mit seinem Traktor in Blumegg, Weizen und Lausheim als privater Unternehmer unterwegs.

Mauchen und Bettmaringen räumt Volker Kramer, Toni Becker ist in Wangen mit einem Unimog unterwegs. Tobias Heigl befreit Eberfingen von Schnee und Eis und in Grimmelshofen rückt Robert Tritschler aus Blumberg-Fützen mit schwerem Gerät den winterlichen Straßenverhältnissen zu Leibe.

Um drei Uhr geht es für die erste Schicht los, um 22 Uhr endet der Winterdienst. Für einen „Durchlauf“ benötigen die Bauhoffahrzeuge etwa fünf Stunden. Etwa 50 Tonnen Streusalz lagert derzeit in den Silos, durchschnittlich wird im Winter die doppelte Menge verbraucht.

Im Haushalt 2020 sind für den Winterdienst Aufwendungen in Höhe von 142.655 Euro kalkuliert. Die Kosten für den Winterdienst 2017 lagen bei 141.881 Euro, für das Jahr 2018 110.581 Euro und für das Jahr 2019 93.949 Euro (vorläufig). Von Samstag 0 Uhr bis Freitagnacht 22 Uhr dauert die Bereitschaft. „Dann ist jeder in seinem Ort selbst verantwortlich, wann geräumt oder gestreut werden muss“, sagt der Stühlinger Bauhofleiter.

Eggingen

Bauhofleiter Martin Germann ist zusammen mit Robert Gantert für den Räumdienst in der Gemeinde zuständig. In einem Silo lagern 26 Tonnen Streusalz, im Winter würden durchschnittlich 15 Tonnen benötigt, sagt der Bauhofleiter.

Bauhofleiter Martin Germann (links) und Robert Gantert sind für den Winter-Räumdienst in Eggingen zuständig. | Bild: Gerald Edinger

Im Haushalt sind 10.000 Euro für den Winterdienst eingestellt. Bei einer Tour müssen 35 Kilometer (Hin- und Rückfahrt) von Schnee und Eis befreit werden. „Um drei Uhr geht das erste Räumfahrzeug raus“, berichtet Germann. Dann sind am Fahrzeug die Ketten bereits aufgezogen.

Eigentlich gehört auch ein Kilometer der Ortsverbindungsstraße nach Ühlingen-Birkendorf zum Verantwortungsbereich der Egginger, die Verwaltungen einigten sich aber darauf, dass dieses kurze Stück die Nachbargemeinde räumt, weil auf dieser Höhenlage die Räumfahrzeuge öfter raus müssen, sagt Germann.

Mit einem kleineren Räumfahrzeug werden ab 5.30 Uhr Fuß- und Gehwege in der Gemeinde mit fast 1800 Einwohnern geräumt und gestreut. „Für einen „Umlauf“, bei dem alle Straßen geräumt werden, sind wir neun Stunden angesetzt“, erzählt der Bauhofleiter. Dazu gehört auch das Betanken des Traktors, das Auffüllen mit Salz, die Reinigung des Fahrzeugs und der Eintrag ins Fahrtenbuch.

Germann und Gantert wechseln in den Wintermonaten täglich die Schicht. So ist klar geregelt, wer morgens früh raus muss und wer die Spätschicht übernimmt. „Auf unseren Mobiltelefonen haben wir die App vom Deutschen Wetterdienst, deshalb sind wir gut informier“, nennt Gantert den üblichen Informationsweg.

Bei überraschenden Wetterumstürzen ruft eine aufmerksame Bürgerin an, erzählen sie. Die beiden Gemeindemitarbeiter erzählen, dass sie in den vergangenen Jahren öfter zum Streuen wegen Glatteis raus mussten, als zum Schneeräumen. „Gefährlich wird es bei Blitzeis, besonders an steilen Strecken“, erzählt Robert Gantert. Ärgerlich seien in manchen Straßen dort geparkte Fahrzeuge, was den Räumdienst erschwere.

Wutöschingen

Der Leiter des kommunalen Werkshofs, Klaus Mesmer, hat mit seinen sieben Mitarbeitern den Winterdienst organisiert. Einer ist jeweils sieben Tage in der Woche zuständig, bei entsprechender Wettervorhersage gegen 3 Uhr nachts nachzuschauen, ob der Räumdienst ausrücken muss. „Um vier Uhr geht‘s dann los, manchmal müssen wir mehrmals am Tag räumen“, sagt Mesmer, nach 21 Uhr werde nicht mehr geräumt.

Gleich zu Beginn des Wintermonats Dezember mussten die Räumfahrzeuge in Wutöschingen ausrücken. | Bild: Gerald Edinger

Nachdem zwei private Räumdienste vor zwei Jahren aus Altersgründen aufhörten, übernahm die Kommune diese Aufgabe zusätzlich. Dafür wurde ein Radlader zum Räumfahrzeug umgerüstet. Trotzdem könne es beim Schneemengen ab zehn Zentimetern länger dauern, alle Gemeindestraßen zu räumen. Dann sei von den Bürgern Geduld gefragt.

Mit zwei Unimogs und dem Radlader werden die 80 bis 100 Kilometer in der Großgemeinde geräumt und gestreut. Gehwege werden mit zwei Schmalspurgeräten von Schnee und Eis befreit. Zunehmend bereiten besonders an Wochenende an der Straße abgestellte Fahrzeuge Probleme, erzählt Mesmer.

„Wenn wir nicht durchkommen, stellen wir dort schon Mal das Räumen ein“, sagt der Werkhofleiter. Auf die Wintermonate sieht sich Klaus Mesmer gut vorbereitet.

In den Silos lagern 75 Tonnen Streusalz, 30 Tonnen werden in Big-Packs vorgehalten. Pro Winterhalbjahr werden 150 bis 250 Tonnen Streusalz benötigt. Für den Winterdienst hat die Gemeinde laut Verwaltung im Schnitt pro Saison Ausgaben von etwa 15.000 Euro – nicht eingerechnet die Personalaufwendungen für den Werkhof.