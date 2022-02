von Yvonne Würth

Die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal besuchte Kindergarten und Schule in Degernau am Schmutzigen Donnerstag.

Der Vorsitzende Andreas Klormann und Falko Reimann hatten für alle Kinder Capri Sonne und Berliner mitgebracht. Für die Kindergartenkinder war die Geschenkeübergabe am Eingang möglich, in der Schule durften die Beiden in die Klassenzimmer.

