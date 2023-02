In der jüngsten Gemeinderatsitzung hat Bürgermeister Georg Eble die Kostenabrechnung für den Neubau der Sekundarstufe 2 an der Gemeinschaftsschule der ASW vorgestellt. Die Gesamtkostenberechnung ohne Grunderwerb beläuft sich auf 7.146.552 Euro und damit 1,5 Prozent über der Kostenschätzung, die von Architekt Harald Jäger mit 7,812 Millionen Euro berechnet wurde. „Das ist eine absolute Punktlandung unseres Architekten und dem Büro Raumreaktion, welches die Inneneinrichtung geplant hat“, erklärte Eble. Die Gesamtkosten einschließlich Grunderwerb belaufen sich auf 7.765.549 Euro. Nach Abzug der Fördermittel und Zuschüsse von der Schulbauförderung, Ausgleichsstock und Tilgungszuschuss für das KfW-Darlehen in Höhe von 4,009 Millionen Euro muss die Gemeinde Wutöschingen einen Eigenanteil von 3.756.549 Euro stemmen. „Dieser Eigenanteil für den Neubau unseres Gymnasiums ist aus unserer Sicht mehr als erträglich, ganz abgesehen vom Imagegewinn, den unsere Gemeinde dadurch erlangt hat“, so Eble. Anschließend stimmte der Rat der Anschaffung von Ausstattung für den Neubau zu: Vier Whiteboards, fünf Tische, zwei Rollcontainer sowie mehreren Alu-Rahmen, Bilder und eine Wanduhr schlagen mit 9205 Euro zu Buche.