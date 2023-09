Wenn die Sommerferien sich dem Ende entgegen neigen, laufen in Wutöschingen die Vorbereitungen für eine der größten und schönsten Veranstaltungen in der Gemeinde auf Hochtouren: für den Familiensonntag. Mit einem großen und vielfältigen Informations- und Unterhaltungsprogramm lockt die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden Tausende Besucher in die Gemeinde. Auf die Besucher warten ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein Rahmenprogramm für Groß und Klein, bei dem die meisten Attraktionen kostenfrei sind, damit sich jede Familie den Besuch leisten kann.

Die Veranstaltung Der Familientag Wutöschingen findet am Sonntag vor Beginn des neuen Schuljahres statt und wird von der Gemeindeverwaltung organisiert, seitdem der Förderverein für Handel und Gewerbe Wutöschingen sich im Juli 2014 aufgelöst hat. Das Rathaus-Orga-Team kümmert sich um die Organisation und sorgt für das Rahmenprogramm, Vereine und Firmen präsentieren sich mit Kulinarik, Unterhaltung und Information. Infos und das komplette Programm auf www.wutoeschingen.de

Für die Organisation des Familiensonntag zuständig ist die Gemeindeverwaltung Wutöschingen, dort zieht seit diesem Jahr Annicka Rohm alle wichtigen Fäden. „Für mich ist es schon eine große Herausforderung, doch ich kann auch immer auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen im Rathaus bauen.“ Seit Monaten ist Annicka Rohm mit den Vorbereitungen zum Familientag beschäftigt, denn ein so großes Rahmenprogramm muss frühzeitig geplant werden.

Auch das Team der Gemeindeverwaltung Wutöschingen ist beim Familiensonntag im Einsatz. | Bild: Gemeindeverwaltung Wutöschingen

„Wir wollen unseren Besuchern in jedem Jahr neben Bewährtem natürlich auch immer wieder Neues bieten“, erklärt sie und verrät: „In diesem Jahr haben wir viele neue Firmen dabei und zeigen damit einen spannenden Mix aus dem Wutöschinger Gewerbe.“ Auch auf der Showbühne gibt es in diesem Jahr neue Talente, die sich präsentieren. Unter neuer Leitung präsentiert sich auch der Floh- und Trödelmarkt, der beim Familientag bereits eine lange Tradition und viele Fans hat. Die Besucher dürfen sich auf viele weitere Attraktionen freuen. In Wutöschingen gibt es am Familiensonntag so vieles zu entdecken, dass es bestimmt niemandem langweilig wird, verspricht Annicka Rohm.

Fassanstich um 11 Uhr

Wutöschingens neuer Bürgermeister Rainer Stoll begrüßt die Gäste um 11 Uhr, schwingt den Hammer für einen hoffentlich gelungen Fassanstich und schenkt die ersten Gläser Bier aus. Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass zum Start der Fanfarenzug spielt und sich die heimischen Brieftauben malerisch in die Lüfte erheben.

Auf der Bühne vor der Alemannenhalle spielt anschließend die Wutöschinger Formation Soundstoff – die Band, anschließend unterhalten die Hip-Hop-Gruppe des TV Horheim, es gibt eine Modenschau von Viktoria Mode, und die Livebands Samnas und Popcorn spielen. Musik gibt es auch auf dem Pausenhof der Grundschule mit Bernd Heydeck.

Vielfältig präsentiert sich auch das Programm für die kleinen Besucher. Bei der Mediothek erwartet sie eine Animation mit vielen Spiel- und Mitmachangeboten, vor dem Blumenhaus Braun bieten die Villinger Puppenbühne und Zauberer Pfiffikus für spannende und lustige Unterhaltung und im Pausenhof der Grundschule lädt die evangelische Kirchengemeinde dazu ein, sich auf einer Spielstraße zu verweilen.

Ganz groß präsentiert sich das Vergnügungsprogramm für die kleinen Besucher. | Bild: Gemeindeverwaltung Wutöschingen

Das Blumenhaus Braun, die katholische Kirche und die benachbarte Kindertagesstätte laden zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Flohmarkt und dem Büchermarkt der Mediothek, aber auch an vielen anderen Ständen im Dorf, darf an diesem Sonntag auch eingekauft werden.

Für die Gäste bietet der Familiensonntag ein großes und buntes Programm. | Bild: SK-Archiv/Partyamigo

Neben den örtlichen Vereine kümmern sich in diesem Jahr auch neue gastronomische Mitstreiter um ein großes kulinarisches Angebot. „Beim Familientag präsentieren wir in jedem Jahr auch die starke Gemeinschaft und das gute Miteinander von Gemeindeverwaltung, Vereinen und Gewerbe“, erklärt Bürgermeister Rainer Stoll. „Dank der guten Zusammenarbeit ist ein Event in dieser Größenordnung und mit einem solch vielfältigen Angebot überhaupt möglich.“