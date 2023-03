5,6 Millionen Euro – so viel Geld nimmt Bauherr Markus Baumann in die Hand, um in Eggingen eine neue Seniorenwohnanlage zu errichten. Ein wichtiger Schritt ist vollzogen: Am Dienstag war Spatenstich.

Bis zum Herbst 2024 soll die Anlage fertig gestellt werden, erläuterte Markus Baumann. Da sich der Komplex direkt neben dem Mauchenbach und damit in einem möglichen Überschwemmungsgebiet befindet, sei es schwierig gewesen, eine Baugenehmigung zu erhalten, erläuterte Architekt Peter Schanz.

Im Sommer 2021 war eine Förderung über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beantragt worden, doch hier gab es eine Ablehnung. Dennoch hielten die Bauherren Markus Baumann und Markus Glattfelder an dem Großprojekt fest.

Bauherr Markus Baumann beim Spatenstich. | Bild: Yvonne Würth

In Zahlen ausgedrückt: 9000 Kubikmeter umbauter Raum, 2300 Quadratmetern Nutzfläche, davon fast 1650 Quadratmeter Wohnfläche mit 23 Wohnungen. „Das Projekt kostet 5,6 Millionen Euro, das ist eine rechte Summe, Hut ab“, sagte Architekt Peter Schanz.