Auch die Vertreterversammlung der Volksbank Klettgau-Wutöschingen war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So kamen von den 92 Mitgliedervertretern nur 50 in die Alemannenhalle. „Ich habe Verständnis dafür, dass manche aus Sorge nicht kamen“, sagte Vorstandssprecher Ekkehard Windler gegenüber dieser Zeitung. Was er am Mittwochabend verkündete, waren erfreuliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Windler musste allerdings auch einige bittere Wahrheiten erklären.

Bilanzsumme steigt: Im vergangenen Jahr habe die Bank „ihre Chance genutzt“, am Ende stand ein erfolgreiches Jahr. So stieg die Bilanzsumme auf 741,2 Millionen Euro (Vorjahr: 663,6 Millionen), der Bilanzgewinn lag mit 1,3 Millionen Euro elf Prozent über dem Vorjahr. Das betreute Kundenkreditvolumen stieg um zehn Prozent auf nun 640 Millionen Euro. Die Versammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende von 90.000 Euro (drei Prozent).

Die Zahlen 2019 Bilanzsumme 741,2 Millionen Euro (plus 97,6 Millionen) Bilanzgewinn 1,33 Millionen Euro (plus 230.000) Kundenkreditvolumen 640 Millionen (plus 63 Millionen) Kundenanlagevermögen 648 Millionen (plus 68 Millionen) Kundengesamtvolumen 1,3 Milliarden (plus elf Prozent) Dividende 90.000 Euro (drei Prozent) Kunden 22.000 Mitglieder 11.487 Mitarbeiter 92

Schließung der Filiale Grießen: Der Vorstand verkündete wegen der sich rasant verändernden Rahmenbedingungen aber auch unerfreuliche Nachrichten: „Wir müssen bereit sein, Dinge zu tun, die nicht jedem gefallen werden. Es wird schmerzhafte Änderungen geben.“ Dazu gehöre die Schließung der Bankfiliale im Klettgauer Ortsteil Grießen. Diese Kunden würden nun in Erzingen betreut. In Wutöschingen gäbe es seit einigen Jahren keine Filialen mehr in den Ortsteilen. Er kündigte auch die Senkung der Dividende auf 1,5 Prozent an. Die geplante Erweiterung des Bankgebäudes in Wutöschingen werde momentan nicht realisiert. „In Zeiten von Corona haben wir Videoberatungen angeboten, Arbeiten ausgelagert und Homeoffice eingeführt“, erklärte Ekkehard Windler. Man kam auch zur Erkenntnis, dass nicht jeder Mitarbeiter seinen eigenen Arbeitsplatz brauche, die könnten bei Bedarf gebucht werden. „Ohne Corona wäre das nicht eingetroffen“, betonte Windler. Weitere Leistungen stünden auf dem Prüfstand: „Die Zeiten von Subventionen sind vorbei, wir müssen bereit sein, neue Wege zu gehen!“

