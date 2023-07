Die Gemeinde Eggingen hat einen neuen Verein: Die Landjugend Eggingen wurde am 4. April im „Wilden Mann“ in Eggingen offiziell gegründet. Die Idee zur Gründung hatte Cedric Beil (18), der in der Hauptversammlung zum Vorsitzenden gewählt wurde. „Es war schon länger klar, dass wir eine Plattform für Jugendliche und junge Erwachsene gründen wollen, weil es im Dorf nichts gibt“, erklärt der 18-Jährige die Beweggründe. Nach fast drei Monaten Vorbereitungsarbeit und Behördengängen hat die Landjugend die Genehmigung für ihre Vereinstätigkeit erhalten: Der Verein kann nun seine Tätigkeit aufnehmen.

.Wer ist die Landjugend Eggingen? Als Vorsitzender der Landjugend Eggingen wurde Cedric Beil gewählt. Seine Stellvertreterin ist Fabien Ehlert, die sich schon lange für die Belange der Jugendlichen in Eggingen einsetzt. Die Finanzen des Vereins werden von Elena Rudolph als Schatzmeisterin verwaltet, Leonie Beil hat das Amt der Schriftführerin übernommen. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Marc Rohr, Raphael Hotz und Jasmin Hotz. Der Landjugend gehören derzeit 20 Mitglieder im Alter von 14 bis 21 Jahren an. .Was ist das Ziel der Landjugend Eggingen? Der Verein hat es sich laut eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, die Interessen der Jugendlichen in Eggingen zu vertreten und ihnen eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu bieten. Das Angebot soll sowohl sportliche als auch kulturelle Aktionen umfassen. Ideengeber Cedric Beil ist die Mitbestimmung der Mitglieder wichtig: „Wir möchten den Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen einzubringen und aktiv an der Gestaltung des Vereinslebens teilzunehmen.“ .Was hat die Landjugend Eggingen vor? Der junge Egginger Verein plant bereits verschiedene Veranstaltungen wie Ausflüge, Workshops und gemeinsame Projekte, um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Zudem sind regelmäßige Treffen geplant, bei denen die Mitglieder ihre Ideen und Anliegen einbringen können. Unter anderem will die Landjugend die Halloween-Party, die es vor zehn Jahren in Eggingen gab, wieder aufleben lassen. Zudem wollen die jungen Erwachsenen ein Bobbycar-Rennen ausrichten. .Wie geht es jetzt weiter? Der Vorstand trifft sich laut Cedric Beil derzeit jede Woche. „Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Raum, wo sich die Landjugend einmal in der Woche treffen kann“, erläutert er. Zudem wurde schon ein Antrag auf Förderung beim Gemeinderat Eggingen gestellt. „Aktuell sind wir noch klein, wenn wir einen Raum haben, denken wir, dass die Landjugend auch weiter wächst“, so Beil. .Wer kann bei der Landjugend mitmachen? Die Landjugend ist jetzt auf der Suche nach neuen Mitgliedern im Alter von 14 bis 30 Jahren, die sich aktiv in den Verein einbringen möchten.