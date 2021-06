von Yvonne Würth

Zum Patrozinium in der Kirche St. Johannes der Täufer Schwerzen informierte Pfarrer Frank Malzacher die zahlreichen Gläubigen über die neuesten Pläne in Schwerzen. Das Bauamt Konstanz hat das alte Gemeindezentrum in Schwerzen angeschaut und der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen geraten, kein Geld mehr in das alte Gebäude zu investieren. Das Bauamt befürwortet einen Neubau.

„Jetzt geht alles seinen kirchlichen Gang, Dekan und Dekanatsrat beraten, dann muss die Finanzierung geplant werden.“ Die Zukunft des Gemeindezentrums wird ein Schwerpunkt-Thema bei der nächsten Sitzung des Pfarrgemeinderats am 14. Juli sein. Der Seelsorger bedankte er sich bei den Stiftungsräten Werner Strittmatter (ehemaliger Stiftungsrat) und Klaus Tröndle für ihren besonderen Einsatz.

Im Patrozinium-Gottesdienst informierte Pfarrer Frank Malzacher die Gemeinde über das Ergebnis der Bauamt-Besichtigung des Gemeindezentrums. | Bild: Yvonne würth

Das Gemeindeteam hatte passend zur Neuigkeit und als Ausblick auf das Pfarrfest 2022 Kerzen verziert mit dem Spruch Joh. 8, 12: „Ich bin das Licht der Welt.“ Die Kerzen wurden im Anschluss an den Gottesdienst gegen eine freiwillige Spende an die Gläubigen verteilt. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatten der Musikverein Horheim sowie Helga Baum an der Orgel gesorgt.