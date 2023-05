Feste und Jubiläen hat die Pfarrkirche St. Gallus in Obereggingen im Laufe ihres Bestehens viele erlebt. Aber eine Konstellation, wie am Sonntag, 21. Mai, mit gleich drei Jubiläen, gab es noch nie: 30 Jahre Priesterdienst, 60 Jahre Mesner-Tätigkeit und eine Goldene Hochzeit: Das wird wohl als ein Höhepunkt in die Geschichte der Pfarrkirche eingehen.

Eine große Besucherschar war zur Messe in die Pfarrkirche St. Gallus in Obereggingen gekommen. Kirchenchor und Freunde des Brautpaares umrahmten den Gottesdienst musikalisch. | Bild: Lucia van Keuningen

Seit 30 Jahren ist Pfarrer Karl-Michel Klotz, Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, im Priesterdienst. Das hätte eigentlich schon am 15. Mai gefeiert werden können, doch bot sich die Gelegenheit, die foldene Hochzeit von Mesner Bernhard Wiesmann und seiner Ehefrau Irma und die 60-jährige Mesner-Tätigkeit von Bernhard Wiesmann zu feiern. Kirchenchor und eine familiäre Musikabordnung des MV Eggingen trugen zu einer äußerst festlichen Stimmung bei.

Seelsorgeeinheit Seit Januar 2015 bilden die Pfarreien Heilig Kreuz Stühlingen, St. Konrad Weizen, St. Nikolaus Lausheim, St. Fridolin Bettmaringen, St. Martin Schwaningen und St. Gallus Eggingen sowie die Filialen St. Peter und Paul Eberfingen, St. Martin Grimmelshofen, St. Benedikt Blumegg, St. Michael Oberwangen und St. Gallus Mauchen die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. 2017 hat Pfarrer Karl Michael Klotz die Nachfolge von Pfarrer Olaf Winter angetreten

Pfarrer Karl-Michael Klotz ist seit sechs Jahren in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Er zelebrierte zusammen mit Pfarrer Hansjürgen Allgaier diesen Fest- und Jubiläumsgottesdienst. Er ließ es sich nicht nehmen, zu Beginn der Messe das Jubelpaar entsprechend zu würdigen. Er hatte für seine Ansprache das „Komm und folge mir nach“ aus dem Johannes-Evangelium gewählt und geizte nicht mit entsprechenden Geschichten aus der Heiligen Schrift.

Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen der Treue zu Gott und auch bei der Laudatio, die Pfarrer Karl-Michael Klotz auf Mesner Bernhard Wiesmann hielt, stand die Treue im Vordergrund. So hatte Pfarrer Klotz festgehalten, dass Bernhard Wiesmann schon mit 14 Jahren auf Anweisung des damaligen Dekans Karl Armbruster das Amt des Mesners übernommen hatte.

„Du machst das, bei dir ist es in guten Händen“, so wies Pfarrer Armbruster den jungen Mesner an. Wie Recht er damit hatte, lobte Pfarrer Klotz, indem er die vielen Einsätze von Mesner „Benny“ festhielt und überreichte ihm die Goldene Mesnerplakette der Erzdiözese Freiburg.

Aber auch Pfarrer Karl-Michael Klotz kam in dem Gottesdienst nicht zu kurz. Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert übernahm die Laudatio zu seinen 30 Jahren Priesterdienst. Er begann mit einem Lebenslauf des Pfarrers: Klotz ist 1954 in Heidelberg geboren, besuchte dort die Schule und studierte zuerst für das Lehramt an Gymnasien.

Er leistete den Wehrdienst ab und studierte anschließend in Mainz Theologie. Am 15. Mai 1993 erhielt Karl-Michael Klotz zusammen mit fünf weiteren Kollegen die Priesterweihe in der Kirche in Walldorf. Die erste heilige Messe, die Primiz, feierte er am 22. Mai in Heidelberg St. Michael. Daran schlossen sich sechs Jahre als Vikar in verschiedenen Pfarrstellen (Schutterwald, Kühlsheim bei Tauberbischofsheim und zuletzt Karlsruhe-Daxlanden) an.

Seine erste Pfarrstelle trat er von 1999 bis 2009 in Limbach im Odenwald an. Es folgten acht Jahre in der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf. Seit sechs Jahren (seit 2017) ist er nun in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Bürgermeister Karlheinz Gantert überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und überreichte ein Geschenk.