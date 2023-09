„Bücher und Kunst, das passt, hier fühle ich mich als Künstler gut aufgehoben“, sagt Peter Knieps. Zum ersten Mal zeigt der in Rheinheim lebende Maler seine Bilder in einer Ausstellung, er hat sich die Mediothek Wutöschingen ausgesucht. Seine Farbkompositionen im Bauhaus-Stil, die er mit seinem Künstlernamen Peter Ku signiert, sind bis November zu sehen.

Der 54-Jährige ist gelernter Kunstglaser, ein Handwerk, das nach seiner Aussage heute kaum noch gefragt ist. Außer in Kirchen seien Bleiverglasungen „fast ausgestorben“, er könne davon nicht mehr leben. Er zeigt auch solche Arbeiten in Rheinheim. „Ich setze nun auf die Malerei“, sagte er.

In der Mediothek stellt er großformatige Bilder und kleinere Werke aus. Inspirieren lässt er sich momentan vom Bauhaustil. Kennzeichnend dafür ist klares, eher minimalistisches Design. Peter Kus grafisch anmutenden Gemälde verbreiten durch ihre fein abgestimmten farblichen Arrangements eine beruhigende Stimmung. Stefano Barbera, der seit vielen Jahren Malkurse an der Wutöschinger Volkshochschule leitet und über die Region hinaus als Künstler einen Namen hat, attestiert ihm „ein gutes Gefühl für Farben und Kompositionen“. Gemalt habe er schon als Kind sehr gerne und besuchte in seiner Heimat Ahrweiler Kurse, um Techniken zu lernen.

Vom grafischen Zeichnen für Vorlagen der Glaskunst habe es ihn nun wieder zum Malen gezogen. Wohin die Reise geht, weiß er selbst nicht so genau: Surrealismus interessiert ihn ebenso wie abstrakte Malerei. Seine Werke erzeugen eine besondere Stimmung, die auf jeden Betrachter anders wirkt. Zu seiner ersten Ausstellung kam der Künstler eher zufällig: „Ich saß im Lesecafé und plötzlich hatte ich eine Ausstellung. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und wie die Leute reagieren.“

Die Ausstellung: Mediothek in Wutöschingen, Bilder im Bauhausstil von Peter Ku aus Rheinheim. Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.