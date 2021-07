von Yvonne Würth

Das Patrozinium in Wutöschingen findet am morgigen Sonntag, 25. Juli, 10.30 Uhr, vor der Grundschule statt. Neben der Schutzpatronin Maria Magdalena werden Verabschiedung des bisherigen und Beauftragung des neuen Gemeindeteams gefeiert, außerdem startet die Kinderkirche Wutöschingen.

Das Patrozinium

Maria Magdalena ist Patronin der Frauen, der reuigen Sünderinnen, der Gärtner, der Weinhändler und der Wollweber. Ihr Gedenktag ist der 22. Juli. Sie schloss sich laut Lukasevangelium Jesus als Jüngerin an, nachdem er sie von Besessenheit befreit hatte. Im Jüngerkreis Jesu hatte sie offenbar eine besondere Stellung, denn die Listen der Frauen im Neuen Testament werden stets von ihr angeführt.

Wutöschingen Kinderkirche startet nach Corona-Zwangspause wieder durch Das könnte Sie auch interessieren

Mit Jesus und den Jüngern zog auch Maria nach Jerusalem, zusammen mit zwei weiteren Frauen flüchtete sie nicht wie die anderen Jünger, sondern blieb bei der Kreuzigung und dem Sterben Jesu dabei, wie das Matthäusevangelium erzählt. Maria war an der Kreuzabnahme Jesu beteiligt und verharrte nach der Grablegung durch Joseph von Arimathaia weinend am Grab, dies wurde oft in der Kunst dargestellt. Sie ging dann am Morgen nach dem Sabbat zusammen mit zwei anderen Frauen zum Grab, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren und wurde die erste Zeugin des leeren Grabes und der Botschaft des Engels. Die Frauen erhielten den Auftrag, den sich versteckt haltenden Jüngern zu berichten, dass Jesus auferstanden ist.

Das Gemeindeteam

Diese Mitglieder des Gemeindeteams Wutöschingen werden beauftragt: Birgit Schulmeister, Jannette Roeder, Uschi Kaiser, Gertrud Stanisch, Wolfgang Kaiser, Michael Preiser, Michael Süß, Werner Büche, Carmen Würth, Anita Althaus und Sabine Ebi. Jahrelang mit dabei und verabschiedet werden Andrea Sirch, Irmgard Beck und Bruno Stanisch.

Wutöschingen/Klettgau Dem Engagement eine Struktur geben will die Ehrenamtskoordinatorin Ramona Mick in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kinderkirche

Am Brunnen vor der Kirche ist Treffpunkt für die jüngsten Gottesdienstbesucher. Gemeinsam mit den Frauen des Kinderkirchen-Teams werden sie spielerisch und unterhaltsam das Patrozinium für sich feiern und später zu den Großen dazustoßen.