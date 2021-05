von Sandra Holzwarth

Die geplante Mehrfamilienhausbebauung im Neubaugebiet „Mausäckern – Unter den Langwiesen II“ sorgte in der jüngsten Gemeinderatsitzung für Diskussionsstoff. Die Vorstellung der geänderten Wohnungsaufteilung wurde befürwortet, der Vorschlag, die ursprünglich vorgesehenen Fünf-Zimmer-Wohnungen in kleinere Einheiten aufzuteilen, stammte ja auch aus den Reihen des Ratsgremiums selbst.

So entstehen in den drei Mehrfamilienhäusern jetzt 30 statt der ursprünglich geplanten 24 Wohnungen. Die Befreiung von den Festsetzungen für die Stellplatzverpflichtung laut Bebauungsplan stieß allerdings auf Widerstand. Diese beinhaltet, dass zwei Stellplätze je Wohnung vorgeschrieben werden. In der gemeinsamen Tiefgarage sind 49 Stellplätze ausgewiesen, eine Erweiterung ist nicht möglich ohne eine sinnvolle Stellplatzbreite von 2,80 bis 3 Meter zu unterschreiten. So fehlen für die nunmehr höhere Anzahl an Wohnungen noch erforderliche Stellplätze.

Die Verwaltung hatte mit der Investorengruppe eine Lösung gesucht, die aber ohne Änderung der Stellplatzverpflichtung und auch dann nur mit dem Verlust der geplanten fünf Besucherparkplätze im Feien möglich wird. Da gesetzlich nur ein Stellplatz je Wohnung vorgeschrieben ist, würde den sechs neu entstandenen kleineren Zwei-Zimmer-Wohnungen in der geänderten Planung nur jeweils ein Stellplatz zugerechnet. Zusammen mit den fünf Parkplätzen im Freien, könnten dann 54 Stellplätze für Eigentümer/Mieter zur Verfügung stehen.

Diese Wohnanlage ohne Besucherparkplätze zu realisieren gefiel einigen Gemeinderäten nicht. „Wenn es keine Stellplätze für Besucher gibt, dann parken die Autos am Straßenrand“, äußert sich Rita Billich (CDU) kritisch. Ihre Frage, ob es nicht möglich wäre, an anderer Stelle auf dem Grundstück Besucherparkplätze zu errichten, musste Bürgermeister Georg Eble verneinen. „Platz für weitere Stellplätze ist nicht vorhanden. In einer Wohnstraße ist es aber auch nicht unüblich, dass Autos am Straßenrand parken“, erklärte Eble und sieht sogar einen positiven Nebeneffekt, „dass zwingt die vorbeifahrenden Autos dazu langsamer zu fahren.“

Martin Koller (FW) brachte den Vorschlag ein, die Möglichkeit von straßenbegleitenden Parkbuchten zu prüfen, doch auch diese sind wegen der verpflichtenden Baumbepflanzung nicht möglich. Auch die Idee von Ute Schilling (Grüne), zwischen den Bäumen mit Rasensteinen Parkmöglichkeiten zu schaffen musste der Bürgermeister wegen Platzmangel ebenfalls zerschlagen.

„Mit einem Bushaltestopp in der Nähe des Hauses könnte man die Zahl der PKW generell reduzieren“, so der Vorschlag von Niklas Nüssle (Grüne). Bürgermeister Eble stimmte dem zu, betonte aber, dass von Seiten der Anwohner Druck gemacht werden müsse, um diesbezüglich einen Erfolg zu erzielen. Achim Würth (Grüne) bedauerte die Tatsache, dass in den Tiefgaragen oftmals viele verkaufte Plätze leer stehen, während es an Besucherparkplätzen oftmals mangelt. Letztendlich stimmte der Gemeinderat der neuen Planung und den Befreiungen von den Festsetzungen der Stellplatzverpflichtung mit einer Enthaltung zu.