Die Vorbereitung auf den Palmsonntag erfolgt dieses Jahr bereits zum zweiten Mal während der Corona-Pandemie im Familienkreis statt in Gruppen. Doch gibt es Unterstützung in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Uschi Held sammelt Palmen-Bestellungen bis Sonntag, 14. März, unter Telefon 07746/32 52. Wer für den Gottesdienst in der St. Johanneskirche Schwerzen (Horheim) einen großen Palmen gestalten möchte, kann sich melden.

Ein Zeichen der Verbundenheit gab es beim Palmsonntag 2020, als Gottesdienste während der Corona-Pandemie nicht möglich waren. | Bild: Annette Maier

Palmenanhänger bereiten die Siedler vor, sodass das Palmenbasteln auch für Neulinge kein Problem ist: „Einfach mitmachen – es macht viel Spaß und so ein großer Palmen ist ein tolles Zeichen vor dem Haus: ‚He Jesus – wir bereiten dir den Weg‘“, schreibt das Pfarrgemeindeteam in einer Pressemitteilung. In Wutöschingen kann die Baum- und Palmenanhänger-Bestellung bei Familie Daniel Büche unter Telefon 07746/92 70 12 aufgegeben werden.

Die Gottesdienste mit Palmsegnung starten am Samstag, 27. März, um 18.30 Uhr in Bühl und Wutöschingen. Am Sonntag, 28. März, um 9 Uhr, finden die Gottesdienste in Geißlingen, Grießen und Weisweil (Wortgottesfeier) statt. Um 10.30 Uhr in Erzingen, Rechberg (Wortgottesfeier) und Schwerzen.

Liturgische Hinweise während der Corona-Pandemie

Im Vorjahr fand die Palmsegnung kontaktlos statt, dieses Jahr ist sie möglich unter Berücksichtigung der aktuellen Bestimmungen. Nicht möglich ist die Segnung der Palmen außerhalb des Kirchenraumes mit anschließender Palmprozession der Gottesdienstgemeinde. Erzbischof Stephan Burger empfiehlt, die im Messbuch angegebene zweite Form des Feierlichen Einzugs zu wählen: Die Mitfeiernden versammeln sich auf ihren Plätzen im Gottesdienstraum. Während des Einzugs des Liturgischen Dienstes erfolgt eine Statio mit Segnung der Palmzweige und Verkündigung des Evangeliums, der sich dann nach der Ankunft des Liturgischen Dienstes im Chorraum die Messfeier in gewohnter Weise anschließt. Bei der Statio inmitten der Kirche muss besonders auf die Mindestabstände zu den Mitfeiernden geachtet werden. Palmzweige können in der Kirche zum Mitnehmen durch die Gläubigen bereitliegen, wenn dafür gesorgt ist, dass bei der Abholung kein Gedränge entsteht.