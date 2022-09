Wutöschingen – Der Musikverein Horheim freut sich auf viele Besucher in Dirndl und Tracht beim 46. OktoBär, dem Horheimer Bezirksmusikfest vom

30. September bis 2. Oktober auf dem Festgelände bei der Wutachhalle Horheim.

Gefeiert werden 150 Jahre mit Paulaner Oktoberfestbier vom Fass, einer großen Kaffeebar auf der Zeltbühne und Essen in der Halle sowie auf dem Festgelände. Geboten werden das bayrische Vesperbrett, Käsebrett, gebackener Fleischkäse mit Herdöpfelsalat und Brezn, Weißwürste mit Brezn und süßem Senf, gemischter Salatteller, Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Apfelmus, Pommes Frites, Wassmer’s feine rote und weiße vom Grill, Curry-Wurst, Steakwecken, Salat im Glas, Badisches Dreierlei mit Wurstsalat, Brägele und Bibiliskäs sowie einem vegetarischen Menü mit Quinoa-Süßkartoffelbratlingen, Ofengemüse, Tomatensalsa und Zitrone-Kräuterdip.

Am Freitag und Sonntag ist der Eintritt frei, in einem Spiele-Parcours für die Besucher und die Bezirksvereine werden Sieger ermittelt. Für die jüngsten Besucher steht die große Hüpfburg bereit, außerdem wird am Freitag von 17.30 bis 20 Uhr im Zelt ein Kinderprogramm angeboten.