„Mit 67 Jahren ziehe ich mich aus der Geschäftsleitung und dem operativen Geschäft zurück“, eröffnete Günther Schilling, Gründer, Inhaber und Teil der Geschäftsführung der Schilling Engineering GmbH aus Horheim die feierliche Übergabe an seine Töchter Gaby und Ute Schilling. Als Rahmen für den offiziellen Rückzug hat sich der Unternehmer das Mitarbeiterfest anlässlich des 25-jährigen Bestehens ausgesucht, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Er sei froh, dass man dank des Engagements seiner beiden Töchter weiterhin auf „familiäre Kontinuität“ setzen könne, sagte Günther Schilling. „Ruhig, gelassen und souverän“ sei der scheidende Chef, beschrieb Dietmar Spitznagel, langjähriger Mitarbeiter, seinen Vorgesetzten. „Seine Leidenschaft für Perfektion und Reinräume ist schnell auf mich übergesprungen“, erinnerte sich der Technische Leiter an die Anfangszeit. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehe man den Wechsel. „Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl in die zweite Generation“, sagte beispielsweise Vertriebsleiter Timo Schmidt.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Mitarbeitern. Mehr als 20 Jahre sind Dietmar Spitznagel und Silke Moser dabei. Weitere sechs Personen sind für mehr als 15 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Ein Dank ging auch an die Frau des Gründers, Gerda Schilling, die ihm „immer den Rücken freigehalten“ habe. Gemeinsam mit dem restlichen Team und deren Familien wurde im Anschluss gefeiert.

Zu Person und Unternehmen: Bis zum Start in die Selbstständigkeit war Günther Schilling viele Jahre in der Schweiz im CD-Business in der Geschäftsleitung tätig und hat Reinraum-Hochleistungsautomation für Datenträgerherstellung entwickelt. Die Töchter studierten in Konstanz Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Maschinenbau. Das heute in Horheim beheimatete Unternehmen entwickelt und baut Reinräume, speziell nach Ansprüchen der Kunden. Aus dem Start-up ist ein Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern gewachsen, das ab Juli von den dann alleinigen Geschäftsführerinnen Gaby und Ute Schilling geleitet wird.