von Yvonne Würth

Zur Hauptversammlung trafen sich die Guggenmusiker Hölledüüfel Degernau in der Alemannenhalle Wutöschingen. Es gab Wahlen und Ehrungen. Lediglich eine Gesamtprobe konnte im abgelaufenen Vereinsjahr durchgeführt werden. Mit einem Video hatten sich die Hölledüüfel beim SÜDKURIER-Wettbewerb an der Fasnacht beteiligt, außerdem fand am Fasnachtfreitag eine Online-Bierverkostung statt. Im Laufe des Jahres wurden zwei Hochzeiten gefeiert, allerdings ohne musikalische Begleitung durch die Guggenmusiker.

Bei den Wahlen gab es einen starken Wechsel. Künftig bestimmen die Geschicke des Vereins folgende Mitglieder: Vorsitzende Stefanie Malzacher (neu), ihre Stellvertreter Christoph Stoll und Marius Oberle (neu), Beisitzer Manuel Kaack und Pascal Pawelek (neu), Kassierer Claudio Porcarelli, Schriftführerin Nicole Siebler und ihre Stellvertreterin Anna-Lina Höger (neu).

Für langjähriges aktives Musizieren bei den Hölledüüfel Degernau wurden folgende Mitglieder geehrt: Tobias Bernhard (von links, 15 Jahre), Carola Metzler (15 Jahre), Florian Arndt, Felix Arndt (beide zehn Jahre). Nicht im Bild ist Julian Rüdt (zehn Jahre). | Bild: Hölledüüfel Degernau

Außerdem fanden Ehrungen statt für die Gründungsmitglieder nach 20 Jahren Stefan Ruth, Michael Ruth, Claudio Porcarelli, Pierre Stumpf, Benjamin Schieck, Franca Bernhard, Sarah Hotz. Seit 15 Jahren dabei sind die neuen Ehrenmitglieder Tobias Bernhard und Carola Metzler, zehn Jahre lang spielen Felix Arndt, Florian Arndt und Julian Rüd mit.

Die Gründungsmitglieder der Hölledüüfel Degernau spielen seit 20 Jahren aktiv mit und wurden im Rahmen der Hauptversammlung in der Alemannenhalle Wutöschingen geehrt. Von links: Stefan Ruth, Claudio Porcarelli, Michael Ruth, Franca Bernhard, Pierre Stumpf, Benjamin Schieck. Nicht im Bild ist Sarah Hotz. | Bild: Hölledüüfel Degernau

Ein Schnapsbrett mit dem Hölledüüfel-Logo erhielten zum Abschied aus dem Vorstand Angela Jenne nach neun Jahren als stellvertretende Vorsitzende, Nicole Hauser nach vier Jahren als Vorsitzende, Manuel Hauser nach vier Jahren als stellvertretender Vorsitzender und Anna-Lena Wollenbecker nach sechs Jahren im Amt der Kassiererin.

Die Guggenmusik Hölledüüfel Degernau wurde im Februar 2001 gegründet. Damals trafen sich einige Fußballer im Vereinsheim der Sportvereinigung Wutöschingen. Nach Proben und zwei Auftritten der damals genannten „Rothaus-Klöpfer“ gab ein Guggenmusik-Treffen den Ausschlag, eine richtige Guggenmusik zu gründen.

Ein Treffen im Kinderzimmer eines Trompeters leitete den Aktionismus in die richtigen Bahnen und an der Fasnacht 2002 wurde unter dem heutigen Namen „Hölledüüfel Degernau“ durchgestartet. Der Ort Degernau wurde übrigens gewählt, weil die anderen Ortsteile Wutöschingens bereits eine Guggenmusik hatten.