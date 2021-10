von Gerald Edinger waldshut.redaktion@suedkurier.de

„Die neuen Corona-Richtlinien der Landesregierung sind für uns einfach nicht umsetzbar“, erklärt der Rathauschef Georg Eble. Bereits im September musste der Familiensonntag wegen der damals noch strengeren Vorgaben ausfallen.

Der Nikolausmarkt konnte zuletzt 2019 in unbeschwerten Zeiten durchgeführt werden. In den vergangenen Jahren entwickelte sich diese von der Gemeinde organisierte Veranstaltung zu einem wahren Publikumsmagneten. Auf dem Platz vor der Alemannenhalle standen die Buden der Vereine und Schulklasse ebenso dicht an dicht wie die Marktbesucher. Oft gab es kein Durchkommen mehr.

Nach der neuen Verordnung der Landesregierung hätte das Gelände vor der Halle eingezäunt werden müssen, die Besucher den Eingängen ihren Status (doppelt geimpft, genesen oder getestet) nachweisen müssen, zudem müssten die Kontaktdaten jedes Besuchers erfasst werden, um im Falle einer Infektion die Nachverfolgung zu gewährleisten. „Außerdem besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske, weil der Mindestabstand von 1,50 Metern bei einer solchen Veranstaltung nicht eizuhalten wäre. Das alles konnten wir nicht gewährleisten. Spätestens nach dem dritten Glühwein wäre die Maske nicht mehr getragen worden“, fürchtet Eble. Die neue Verordnung vom 15. September sei völlig klar und lasse keinen Interpretationsspielraum. Jeder Veranstalter wisse, was diesmal für ganz Baden-Württemberg gelte. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, auch in diesem Jahr den Nikolausmarkt nicht durchzuführen.

In Vor-Corona-Zeiten hatte die Gemeinde die Senioren der Gemeinde jeweils am 1. Advent zu einem Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und einem Unterhaltungsprogramm eingeladen. „Es würde schwierig werden, ein Bühnenprogramm unter Beachtung der Corona-Bestimmungen durchzuführen“, erklärt der Rathauschef dazu. Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, die für Sonntag, 14. November geplant war, wären die Vorgaben ebenfalls schwer zu erfüllen. Auch hier sei die Umsetzung eines Hygienekonzept nach der Corona-Verordnung kaum einzuhalten. „Mit Wehmut werden wir deshalb auch in diesem Jahr auf diese Gedenkfeier verzichten“, bedauert Bürgermeister Georg Eble.

Ob im kommenden Jahr Familiensonntag, Nikolausmarkt, Seniorennachmittag und die Gedenkfeier wieder stattfinden können, wagte der Bürgermeister nicht vorherzusagen.