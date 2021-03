Niklas Nüßle erreichte in seiner Heimatgemeinde mit seinen Grünen ein überwältigendes Ergebnis. 42,39 Prozent der Wähler entschieden sich für ihn. Nur noch 21,14 Prozent wählten die CDU und Sabine Hartmann-Müller. Hoch ist der Stimmenanteil der AfD, der in Wutöschingen mit 10,43 Prozent überdurchschnittlich ausfiel. Dahinter folgen erst FDP (9,52 Prozent) und SPD (8,06). Grüne und FDP sind die Gewinner in der Wutachtalgemeinde. Sie erreichten hier als einzige Stimmenzuwächse.

Wutöschingen Ergebnisse Landtagswahl: In Wutöschingen feiern die Grünen historischen Triumph über die CDU

Die Grünen überzeugten dabei in allen fünf Wahlbezirken, sprich Ortsteilen, sowie bei den Briefwählern. In Schwerzen kamen sie fast auf 45, in Nüssles Wohnort Ofteringen auf 43,82 und im Kernort auf 42,46 Prozent. Fast 46 Prozent der Briefwähler entschieden sich für die Grünen. In Horheim (35,65) und Degernau (38,32), wo die AfD mit 21,03 am stärksten vertreten ist, kamen die Grünen unter die 40-Prozentmarke. 2557 der 4645 Wahlberechtigten machten ihre Kreuze. Die Wutöschinger liegen damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt.