von Yvonne Würth

Maßgenau zugeschnitten wurde der neue Stundenplan für die Grundschüler in Eggingen. Rektorin Birgit Malcha hatte in letzter Minute am Freitag, bevor am heutigen Montag zunächst die Viertklässler wieder starten dürfen, noch einmal die Planung umgestellt. Einige Schüler werden den Unterricht während der Corona-Pandemie nicht besuchen, um Familienmitglieder aus der Risiko-Gruppe nicht zu gefährden. Zum einen werden dank der freien Kapazitäten die Eltern entlastet, da alle Geschwisterkinder in der gleichen Woche die Schule besuchen dürfen. Zum anderen gibt es verstärkt Unterricht bei der eigenen Klassenlehrerin. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums dürfen die Grundschüler in den Wochen bis zu den Sommerferien nach der Zwangspause seit Mitte März und Heimunterricht erstmals wieder die Klassenzimmer betreten. Durch die Auflagen werden die Klassenstärke und die Unterrichtszeiten allerdings in etwa halbiert. Während der Zeit des Heimunterrichts wurde die breite Fensterfront des Schulgebäudes als Ausstellungsort genutzt. Beim täglichen Spaziergang konnten die Schüler neben den eigenen Werken auch die Kunstwerke der Mitschüler betrachten, die ansprechend platziert wurden. „Danke liebe Egginger Kinder und Eltern, ihr seid spitze“ hatte das Kollegium außerdem groß auf die Fenster geschrieben.