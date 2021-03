von Yvonne Würth

Mit der Abnahme des Leistungsabzeichens Junior sorgte der Musikverein Horheim für neue Motivation der Jungmusiker während Corona. Am Samstag gab es ein Novum beim Musikverein Horheim. Erstmals wurde die Abnahme des Jungmusiker-Leistungsabzeichens Junior durchgeführt. Wegen Corona fanden die Vorbereitung und Durchführung online statt, die Testbögen wurden am vereinbarten Ablageort bereitgestellt, die Urkunden und Nadeln an die Haustür gebracht.

Stolze Besitzer des Junior-Abzeichens sind nun Selina Noll (Querflöte), Lara Indlekofer (Klarinette), Magdalena Tröndle (Saxophon), Johanna Genswein (Querflöte), Maximilian Widder (Waldhorn), Eyüphan Adakli (Schlagzeug) und Mattia Gassmann (Fagott). Vereinsintern wurde die Aktion sehr unterstützt und die jungen aktiven Musiker Amelie Bulz, Sarah Albicker, Darius Graff und Samira Bächle, welche bereits die JMLA Bronze und Silber besitzen, hatten spontan zugesagt, in der Jury mitzumachen und die Vorsitzende Jugend Yvonne Würth und den Dirigenten Patrick Hartmann in der Jury zu unterstützen.

Vorbereitung auf Bronze nächstes Ziel

Bei sieben Jungmusikern konnte sich jeder der Jury auf ein Kind einlassen, was den Kindern den Eintritt in das aktive Orchester erleichtern wird, da sie nun gleich mehrere Gesichter kennen. Musiklehrerin Ute Meißner von der Musikschule Südschwarzwald hatte die Aktion ebenso wie die übrigen Lehrer und internen Ausbilder unterstützt: „Ich finde es toll, dass ihr die Prüfung durchzieht. Die Kinder brauchen Ziele.“ Als nächster Schritt steht für die jungen Musiker die Vorbereitung auf das Leistungsabzeichen in Bronze an. Sobald das Jugendorchester JOW Wutöschingen nach der Corona-Pause wieder startet, gehören sie mit dazu, auch haben sie bereits zugesagt, als „Junior-Pate“ die nachfolgende Generation zu unterstützen.