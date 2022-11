von Yvonne Würth

Die Narrenzunft Frösche Wutöschingen sowie der Musikverein und der Fanfarenzug haben am Samstagabend in und um die Trotte Wutöschingen die Fasnachtssaison eröffnet.

Der Vorsitzende Steffen Siehler verkündete dabei das Narrenmotto: „Mag der Gaspreis noch so hoch sein – egal – die Frösche heizen euch auch 2023 so richtig ein.“ Bürgermeister Georg Eble stach mit nur vier kurzen Schlägen das Fass mit Freibier an.

Nach der Begrüßung der Gastvereine unterhielten vier Guggenmusiken die vielen Besucher, welche sich nach den Pandemiejahren auf die Fasnacht freuen und lauthals mitfeierten: Hölledüüfel Degernau, X-Treme Konstanz, Stadtbachschränzer Tiengen und die Guggenmusik Zarte Säu Tiengen.

Bürgermeister Georg Eble (links) stach mit vier Schlägen das Fass mit Freibier an. | Bild: Yvonne Würth

Vorsitzender Steffen Siehler verkündete das Narrenmotto: „Mag der Gaspreis noch so hoch sein – egal – die Frösche heizen euch auch 2023 so richtig ein.“ | Bild: Yvonne Würth