Endlich! Nach zwei Jahren, in denen die Coronaverordnung den Organisatoren des Wutöschinger Ferienprogramms einen dicken Strich durch ihre Planungen machte, kann das Team um Mirco Sigloch und Isabel Budde wieder durchstarten. In einer Kooperation zwischen der Gemeinde, Vereinen und privaten Initiativen, wird in der Kommune ein umfangreiches Programm in den Schulferien angeboten.

Das Passende im Internet aussuchen

Bereits am Montag, 27. Juni, ab 12 Uhr mittags können die Kinder auf einer eigens eingerichteten Internetseite passende Aktivitäten auswählen und sich anmelden. Angesprochen werden, je nach Aktivität, Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren.

Basteln in der Schreinerei

Bereits in der ersten Ferienwoche geht es bei Schreinerin Angela Kunz um Basteln mit Holz. Im Werkraum der Alemannenschule entstehen ein Rennauto, ein Salzstreuer und eine kleine Vase.

Der Angelsportverein und die Siedlergemeinschaft bieten einen spannenden Nachmittag am Wutach-Wehr bei Eggingen. „Waterworld – Leben im Wasser“, heißt diese Kooperation der beiden Vereine. Die Siedlergemeinschaft bastelt mit Kinder einen Leuchtturm für Garten, Balkon oder Terrasse.

Schnitzeljagd rund um Schwerzen

Die katholische Kinderjungend gestaltet einen kunterbunten Nachmittag. Zu einer Schnitzeljagd rund um Schwerzen lädt der Musikverein Schwerzen ein, und der Skiclub Horheim verspricht einen erlebnisreichen Nachmittag mit einem Jäger im Wald. Der SC Horheim bietet zudem eine Esel-Wanderung im Horheimer Wald an.

Fußball-Abzeichen bei der SpVgg

Bei der SpVgg Wutöschingen können Kinder ein Fußball-Abzeichen erwerben. Einen „tollen Tag auf dem Flugplatz“ verspricht die Segelfluggemeinschaft Bohlhof. Eine erlebnisreiche Schnitzeljagd durchs Dorf, Feld und Wald mit anschließendem Grillen auf dem Rastplatz hat die Narrenzunft Frösche im Angebot. Ciara Erbsland organisiert ein Völkerball-Turnier für Kinder und Teenager im Alter von zehn bis 15 Jahren

Anmeldungen und Informationen im Internet: https://wutoeschingen.feripro.de