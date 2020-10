Horheim vor 6 Stunden

Nach angeblicher Tierquälerei: Brandanschlag auf Wohnhaus eines Landwirts

Ziel eines mutmaßlichen Brandanschlags war am Sonntag ein landwirtschaftlicher Betrieb in Horheim. Wie die Polizei am Donnerstag angibt, ist der Vorfall glimpflich ausgegangen. Der Hof steht im medialen Fokus wegen tierschutz-rechtlichen Vorwürfen.