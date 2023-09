Der Gemeinderat Wutöschingen hat in seiner Sitzung am 31. Juli mit einer knappen Mehrheit die unechte Teilortswahl abgeschafft. Der SPD-Ortsverein Unteres Wutachtal sieht die Abschaffung der unechten Teilortswahl in der Gemeinde allerdings kritisch, wie der Vorsitzende Mirko Maier mitteilt. Demnach sorgt sich der SPD-Ortsverein, dass nach der nächsten Kommunalwahl nicht mehr alle Teilorte gemäß ihrer Einwohnerzahl vertreten sein könnten.

Unzufriedenheit befürchtet

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wird befürchtet, dass dadurch eine Unzufriedenheit in den Teilorten entstehen könnte. „Mit der Abschaffung der unechten Teilortwahl verlieren insbesondere die kleineren Ortsteile die Garantie, dass sie gemäß ihrer Einwohnerzahl im Gemeinderat vertreten sein werden. Auch weil es keine Ortschaftsräte gibt, war die Abschaffung unserer Meinung nach nicht notwendig“, wird Maier in der Mitteilung zitiert.

Mirko Maier, Vorsitzender der SPD Unteres Wutachtal. | Bild: Gerald Edinger

Sollte sich das Abstimmungsverhalten genauso widerspiegeln, wie bei der Gemeinderatswahl 2019, hätte zum Beispiel Degernau statt drei nur noch einen Gemeinderat, Schwerzen, statt drei noch zwei und Horheim, statt fünf nur noch vier Gemeinderäte, schildert Maier weiter.

Klettgau Unechte Teilortswahl: So positioniert sich Klettgau Das könnte Sie auch interessieren

Der Hauptort Wutöschingen hätte somit statt sieben dann zehn Gemeinderäte. „Dieses mögliche Szenario führt zu einem Ungleichgewicht des Verhältnis Einwohnerzahl in den Teilorten zu den gewählten Gemeinderäten“, so Maier weiter.

Teilortswahl nur noch in drei Gemeinden Im Landkreis Waldshut hat ein Großteil der Kommunen die unechte Teilortswahl abgeschafft. Neben Wutöschingen hat auch der Gemeinderat der Stadt Stühlingen die Wahlform abgeschafft. Klettgau, Albbruck und Wutach werden die enechte Teilortswahl beibehalten.

Er begründet dieses Ungleichgewicht am Beispiel Wutöschingen Degernau: Bei gleichem Wahlergebnis hätte – laut Einwohnerstand von September 2023 – ein Gemeinderat aus Degernau 905 Einwohner, während ein Gemeinderat aus Wutöschingen dann 252 Einwohner im Gemeindegremium vertreten würde.

Fühlen sich Ortsteile dann benachteiligt?

„Wenn dies so eintreten sollte, besteht die Gefahr, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen benachteiligt fühlen“, so Maier in der Mitteilung und er führt weiter aus: „Ich weiß, dass der Gemeinderat immer für die Gesamtgemeinde gearbeitet hat, egal um welchen Ortsteil es ging. Aber die beschlossene Abschaffung führt meiner Meinung nach eher dazu, dass sich die Ortsteile benachteiligt fühlen könnten, was den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in der Gemeinde gefährden würde.“

Wäre ein Bürgerentscheid besser gewesen?

Mirko Maier hätte sich gewünscht, dass bei „einer so wichtigen Frage“ die Bürger in einer Bürgerabstimmung darüber hätten entscheiden können. Zudem bemängelt er, dass die Bekanntgabe des Themas im Gemeindeblatt bis zur Sitzung mit drei bis vier Tage zu kurz gewesen sei, damit sich die Bürger ein Bild hätten machen können.

Stühlingen Abschied von der unechten Teilortswahl Das könnte Sie auch interessieren

Zudem bezweifle er, ob der Zeitpunkt am Anfang der Ferienzeit der richtige war: „Das hätte man auch nach den Sommerferien mit einem längeren zeitlichen Vorlauf auf die Tagesordnung setzen können, dann hätten die Bürgerinnen und Bürger Zeit gehabt, sich über die Vor- und Nachteile zu informieren“, so Maier weiter. Der Vorsitzende betont abschließend, dass er sich einen Bürgerentscheid gewünscht hätte und dass er die Entwicklung genau beobachten wolle.