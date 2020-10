von Yvonne Würth

Zum Platzkonzert hatte die Abordnung des Musikvereins Horheim im Anschluss an die Erstkommunion auf dem Kirchplatz Schwerzen geladen. Dirigent Patrick Hartmann leitet seit Januar den Musikverein Horheim und konnte nun seinen ersten Auftritt bestreiten. Der Musikverein Horheim probt seit Mitte September abwechselnd in der Wutachhalle (Gesamtorchester) und dem Vereinsheim (Registerproben), um sich nach der Zwangspause wieder musikalisch fortzubilden. Als nächster Auftritt ist eine kontaktfreie Alternative zum Jahreskonzert am 5. Dezember geplant.