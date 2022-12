von Yvonne Würth

Ein gelungenes Jahreskonzert mit Premiere des neuen Dirigenten Frank Heuft präsentierte der Musikverein Eggingen in der Gemeindehalle. Die Musiker hatten über alle Sinne für Festivalfeeling gesorgt.

Ansagerin Anna Vogelbacher führte das zahlreiche Publikum unterhaltsam auf drei der beliebtesten Musikfestivals, die Brass Wiesn Eching, Rock am Ring und die Schlager Arena. Mit der Musik wurde im Laufe des Konzertabends der Musikgeschmack aller Konzertbesucher getroffen, welche noch lange bei der Aftershow Party das Festivalfeeling genossen hatten.

Eröffnet wurde das Konzert mit der „Hoch Heidecksburg“, bearbeitet von Siegfried Rundel. „Was macht ein Festival eigentlich aus?“, Anna Vogelbacher hatte gleich beide Antworten parat – die der Festivalkritiker (“Dixiklos, Dosenravioli und Dauerregen“) sowie die der Festivalliebhaber (“Dauerparty, Dosenbier und durchgehende Eskalationen“). Damit alle Besucher das Festivalfeeling bekommen, gab es eine Meditationsübung vorneweg.

Ansagerin Anna Vogelbacher fand die richtigen Worte, um das Publikum in Festivalstimmung zu versetzen, auch erläuterte sie die Botschaften der Musikstücke auf einprägsame Art. | Bild: Yvonne Würth

Die drei Solisten Monika Eichin, Martin Schönle und Klaus Mayer bekamen bei „San Francisco“ von Jakob Bieri extra Applaus. Besonderes Augenmerk legten die Musiker auf die Künstler Udo Jürgens, Joe Cocker sowie die Bands Pur, Bon Jovi, Kiss und Metallica: „Was die Fans an Kiss so mögen ist, dass sie sich auch in der Öffentlichkeit so gezeigt haben, wie sich wohlfühlen. Wir sind wie wir sind, und so machen wir Musik und so treten wir auf.“

Die Musik als Plattform zum Ausleben und Sprachrohr für die Werte, welche die Band Kiss vertritt, verknüpfte Anna Vogelbacher bei der Ansage zu „I was made for loving‘ you“ mit Frauen im Iran, die für ihre Freiheit eintreten. „Beide setzen sich dafür ein, deswegen wollen wir das Lied ihnen heute Abend widmen. Im Raum voller Individuen, voller Unikate, was gibt‘s Besseres, als das zu feiern?“ Die Solistinnen Sabrina Güntert (Saxophon) und Monika Eichin (Klarinette) erhielten Jubel für „Nothing Else Matters“.

Anna Vogelbacher: „Metallica ist das Gegenteil von Kiss, das sind ganz normale Jungs im schwarzen T-Shirt, aber mit so viel Power auf der Bühne, unfassbar. Ein Moment, da wird es ganz still, Gitarrensolo, Handylampen, Emotionen, Gänsehaut: Das ist der Moment, wo ‚Nothing Else Matters‘ beginnt.“