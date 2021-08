von Yvonne Würth

Der neue Dirigent Frank Heuft, welcher bereits beim jüngsten Jahreskonzert 2019 mit in den Reihen der Musiker saß, habe es nicht leichtgehabt, wie Schriftführerin Bianca Waldvogel augenzwinkernd berichtete: „In den Fasnachtsproben kann man es uns Musikern mit keinem Stück recht machen. Und spätestens beim Auflegen der Schunkelparade – das musste auch Frank feststellen – findet unser Murren dann seinen Höhepunkt.“

Im Anschluss an die Fasnacht mussten während der Pandemie sämtliche Proben, Auftritte und Veranstaltungen abgesagt werden, von Oktober bis Pfingsten ebenso. Inzwischen gibt es wieder Freiluftproben. Da unsicher ist, ob das Jahreskonzert stattfinden kann, wurden Ehrungen nachgeholt, wir berichten noch darüber.

Zur Wahl standen außer den drei Vorsitzenden und dem zweiten Kassierer alle Posten. Neu gewählt wurden Protokollführerin Mona Sackmann, Materialwart Markus Isele und Jugendvertreterin Jasmin Hotz. Im Amt bestätigt wurden Kassierer Fabian Amann, Schriftführerin Bianca Waldvogel, Notenwart Thomas Eichin sowie die Beisitzer Michaela Vogelbacher und Stefan Wiesmann.

Neu gewählt wurden Protokollführerin Mona Sackmann (links) und Jugendvertreterin Jasmin Hotz (rechts). | Bild: Verein/Monika Eichin

Im Musikverein Eggingen sind derzeit 54 Jungmusiker in Ausbildung. Davon erlernen 25 ein Instrument durch die Musikschule Südschwarzwald und interne Ausbilder, neun sind im Blockflötenunterricht und 20 in der Musik-Mix-Gruppe. Im Jahr 2020 waren sieben Jungmusiker in das Stammorchester aufgenommen worden, dieses Jahr wurde eine Jungmusikerin aufgenommen. Einer der wichtigsten Bausteine für den Fortbestand des Vereins ist die Ausbildung des Nachwuchses.

Um die Kinder in Eggingen schon frühzeitig mit Musik vertraut zu machen, setzen Musikalische Früherziehung und Musik-Mix-Gruppe bereits im Kindergartenalter an. Die neue Jugendvertreterin Jasmin Hotz ist Ansprechpartnerin für alle Belange um die Jugend.

Der Musikverein Eggingen hat 41 aktive Musiker, 132 Passivmitglieder, 25 Ehrenmitglieder und 54 Jungmusiker. Die drei gleichberechtigten Vorsitzenden Martin Albrecht, Sonja Baumann und Monika Eichin sind per Mail (info@mveggingen.de) zu erreichen.