100 Jahre Musikverein Degernau wurden mit einem Jubiläumskonzert in der Klosterschüer Ofteringen gefeiert. Die Besucher waren so zahlreich erschienen, dass zusätzliche Stühle entlang der Wände aufgestellt werden mussten. Und sie verlangten eine dritte Zugabe von den Musikern und vom neuen Dirigenten Fabian Korhummel.

Blick auf Vereinsgeschichte

Die aktiven Musiker hatten in ihrer Ansage zwischen den Stücken die Aktivitäten des Vereins heute und im Verlauf der 100 Jahre näher gebracht, nachdem die beiden Vorsitzenden Bettina Stoll und Moritz Silbereis den Abend mit dem Anzünden der symbolischen Torte und vielen Geburtstagsgrüßen eröffnet hatten. Den roten Faden dazu hatte Irina Dohse vorgegeben, Bilder wurden präsentiert von Jürgen Budde und Jörg Schmidt. In den 100 Jahren hat sich viel verändert: So war der Verein im Jahr 1923 als „Mandolinenklupp“ gestartet, wie dies im Protokoll festgehalten wurde. Jedes Mitglied musste damals 1,50 Reichsmark zahlen und nach drei unentschuldigten Fehlproben wurde es ausgeschlossen. Auf Seite drei wurde aus dem „Protokollbuch“ gar ein „Kontrollbuch“ und Frauen waren nach einer Abstimmung erst ab 1975 erlaubt.

Ehrung für Irina Dohse

Der starke Zusammenhalt der Musiker heute wurde spätestens bei der Ehrung deutlich, denn die Jubilarin Irina Dohse erhielt ein von allen Musikern gestaltetes Buch, von ihren Registerkollegen ein gewidmetes Ehrungsstück und vom Vorstand einen Gutschein überreicht. Mit Bildern, einem Video und sogar Live-Interview der Gönner des Vereins erinnerten die aktiven Musiker an die vielen Vereinsanlässe wie die Alteisensammlung und die Auftritte an der Fasnacht in unterschiedlichen Kostümen.

Gartenfest seit 75 Jahren

Einen besonderen Platz erhielt das Gartenfest Degernau. Denn gleichzeitig mit dem 100-jährigen Vereinsjubiläum wird das Gartenfest 75 Jahre alt. So gibt es neben dem 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Degernau einen weiteren Grund, das Bezirksmusikfest 2023 in Degernau abzuhalten. Die Musikstücke ergänzten den roten Faden des Jubiläumskonzerts. Gespielt wurden die Geburtstaghymne „Century Celebration“, „The Roaring Twenties“, gespendet von Patrick Störk, Horst Störk und Familie Hofacker, „Mister Boogie“ mit den Solisten Steffen Stoll und Sascha Noll, „Lemon Tree“, gespendet von Günter Stocker, „Music“, gespendet von Lore Silbereis, „Abba on Broadway“ mit Solist Dennis Kugel, gespendet von Werner Büche und „Hey Jude“, gespendet von Jonas Probst. Als Zugaben erklang die „Gartenfest Polka“, „It´s a beautiful day“ und „Hey Jude“.

Ausblick: Vorsitzende Jugend Theresa Süß und ihre Stellvertreterin Michaela Intlekofer betreuen zehn Jungmusiker und bereiten die Instrumentenvorstellung am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr im Probelokal bei der Grundschule Degernau vor. Die Vorsitzende Repräsentant Bettina Stoll ist per E-Mail zu erreichen (musikverein-degernau@web.de).