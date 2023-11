Eggingen – Der Musikverein Eggingen präsentiert bei seinem Jahreskonzert unter Leitung von Frank Heuft am Samstag, 20 Uhr, eine musikalische Reise durch atemberaubende Landschaften. Die Musiker erklimmen mit dem Komponisten Mario Bürki die berühmten irischen Kliffe von Moher, durchstreifen mit der Rockband Toto den Kontinent Afrika, reisen sie nach Spanien und erkunden dort mit dem Komponisten Llano (Kees Vlak) den Palastgarten und erleben das Flair von Sevilla. Nicht fehlen dürfen auch die beliebtesten Melodien von Tina Turner, und ebenso wenig ein Sprung zurück in die 80er Jahre mit Thiemo Kraas. Und auch die Heimat lockt: mit den Hochrhein-Grüßen von Heinz-Georg Linke und den Grüßen vom Schwarzwald mit Rolf Schneebiegl. Ein weiterer Abstecher führt mit Ron Sebregts nach Leningrad. Um sich auf das Konzert einzustimmen, hatte der Musikverein Eggingen sein Probenwochenende am Bodensee verbracht und dabei auch Zeit für Geselligkeit gefunden. „Wir sind überzeugt: Die Kombination aus intensivem Musizieren und der freudigen Gemeinschaft wird unser kommendes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wir können es kaum erwarten, die Magie des Bodensees in unserer Musik mit euch zu teilen“, schreibt der Verein dazu. Der Eintritt kostet 7 Euro. Einlass in die Gemeindehalle Eggingen ist bereits um 19 Uhr, dort gibt es auch ein leckeres Abendessen.