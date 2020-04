von Yvonne Würth

Die Idee: Einen musikalischen Gruß für die Großeltern einstudieren und per Video an diese zu schicken. Diese Idee folgte als nächstes Projekt der MVH-Jungmusik nach dem Fensterkonzert am 22.März (wir berichteten) während der Corona-Pandemie. Die Jungmusiker konnten dabei auswählen, ob sie eines der aktuellen Titel vorführen oder ein Oster-Lied auswählen wie „Stups der kleine Osterhase“ oder „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“, die beide zu den immer noch angesagten Klassikern von Rolf Zuckowski gehören. Ein selbst gemaltes Bild dazu, liebe Worte im Video für die Großeltern, die bereits seit drei Wochen nicht mehr besucht werden dürfen, sofern sie nicht im gleichen Haushalt wohnen, und fertig ist das Oster-Präsent.

Die Jungmusikerin aus Rheinheim Sarah Hilpert nutzte ebenfalls den Aufruf. Auf der Querflöte spielte die Gymnasiastin ein fröhliches Osterlied für ihre Großeltern auf Video ein.

Die Jungmusiker: Zahlreiche Schüler griffen die Idee auf und bereiteten ein Paket vor, das am Ostersonntag an die Großeltern geschickt wird, garantiert keimfrei über die sozialen Kanäle. Lotta Indlekofer hat in Schönschrift einen Brief in großen Buchstaben dazu geschrieben: „Liebe Oma Irmgard, Oma Bille und Opa Heiner, ich vermisse euch ganz doll. Ich wünsche euch schöne Ostern und dass ihr gesund bleibt. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder umarmen können, ich hab euch lieb, eure Lotta.“

Üben per whatsApp

Die junge Musikerin lernt Querflöte spielen seit dem vergangenen September. In den vergangenen drei Wochen nutzte auch sie die Impulse, die über WhatsApp-Video anstatt des gewohnten Musikunterrichts direkt nach Hause kamen. Doch für die Großeltern spielte sie das bewährte „Ah vous dirai-je, Maman“ im Video aus der Instrumentalschule. Mutter Nina Indlekofer: „Sie möchte das Lied spielen, weil sie das so schön findet und es gut kann.“

Sophie Storz spielt auf der Blockflöte „Der Kuckuck und der Esel“ und wird dabei von ihrem Bruder Silas mit der Handtrommel begleitet. Für das Bild stellten sich die beiden in den sonnigen Garten und nehmen so ein Stück Frühling mit zu den lieben Ostergrüßen an die Großeltern. Außerdem mit dabei ist Sarah Hilpert aus Rheinheim. Sie spielte auf der Querflöte das witzige Lied „Schau her, das ist der Osterhas.“ Die Gymnasiastin bereitet sich auf das Leistungsabzeichen in Bronze vor.

Kooperationen

Der Musikverein Horheim verfügt aktuell über die gleiche Anzahl Jungmusiker wie aktive Musiker – jeweils 46 -, was der langjährigen intensiven Jugendarbeit zuzuschreiben ist. Im Jahreslauf gehört die Instrumentenvorstellung bei den Drittklässlern der Auwiesenschule Schwerzen-Horheim nach Ostern (außer in diesem Jahr) fest mit dazu. Engagierte Musiker vom MV Schwerzen und MV Horheim nehmen sich einen Vormittag Zeit, um in Absprache mit der Schulleitung während einer Doppelstunde pro Klasse sämtliche Instrumente ausprobieren zu lassen und Basiswissen weiter zu geben.