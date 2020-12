von Sandra Holzwarth

Das digitale Zeitalter schreitet auch in der Wutöschinger Mediothek voran. Die neu eingeführte Ausleihe und Rückgabe mittels RFID-Chip geht für den Kunden schneller und vereinfacht auch die Arbeit des Mediothek-Teams. „Die Mitglieder unserer Mediothek können jetzt mehrere Bücher auf einmal auf das RFID-Lesegerät legen und auf unseren PCs werden sofort alle Bücher angezeigt und verbucht. Ebenso läuft auch die Rückgabe der Bücher. Es ist nicht mehr nötig, dass unsere Mitglieder uns jedes Buch einzeln zum Scannen hinhalten. Somit ist es einfacher auf Abstand zu bleiben und Kontakte zu vermeiden“, beschreibt Leiterin Beate Süß, die Abläufe in der Einrichtung.

Im Eingangsbereich der Mediothek liegen Kärtchen bereit, die den Einlass der zulässigen Personenzahl regelt. | Bild: Holzwarth, Sandra

Die meisten der rund 12.000 Medien, die es in der Mediothek zur Ausleihe gibt, haben Beate Süß und ihr Team bereits mit den RFID-Transpondern versehen. Bis zum Jahresende werden auch die letzten Leihgaben wieder zurückgebracht und mit den neuen Magnetstreifen versehen sein. Möglich wurde die Umstellung auf das RFID-System durch einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 7378 Euro für ein elektronisches Ausleihsystem aus dem „Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“. Beate Süß betont, dass gerade während der Corona-Pandemie die technische Neuerung ein großer Vorteil ist.

Ein weiteres, seit November 2020 nochmals ausgeweitetes digitales Angebot ist der Zugang zu „Brockhaus Online“. Wissen, das früher als exklusive Lexika-Sammlung in den meisten Häusern zu finden war, wird heute redaktionell aufbereitet und den Lesern der Mediothek online zur Verfügung gestellt. Erweitert wurde dieser Bereich bereits 2018 um den Bereich der „Schulthemen“, bei denen Schüler zitierfähige Informationen für ihre Aufgaben nutzen können. Neu hinzugekommen sind Bausteine zum Arbeiten mit dem Internet. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es zielgruppenorientierte Themen wie „Wie erkenne ich Fake-News“ beziehungsweise „Wie funktioniert das Bezahlen übers Internet“ oder „Wie realistisch sind Bewertungen auf Amazon?“

Während der Pandemie ist die Mediothek mit ihrem Angebot der kostenlosen Ausleihe aller Medien für ihre Mitglieder eine wichtige Anlaufstelle. Deshalb gehörte sie auch zu den ersten Institutionen, die nach dem Lockdown im März wieder öffnen durfte. Besuche in der Mediothek waren zwar erst nicht erlaubt, aber das Team um Beate Süß hat mit Bücherpaketen zur Abholung die Ausleihe dennoch möglich gemacht. Inzwischen dürfen sich mit Mundschutz und unter Einhaltung der Anstandsregeln wieder bis zu zwölf Besucher in der Mediothek aufhalten. „Mit Kärtchen, die im Eingangsbereich mitgenommen werden, können wir den Zugang kontrollieren“, erklärt Süß. Plexiglasschreiben schützen im Ausleihbereich Mitarbeiter und Besucher.

Öffnungszeiten der Mediothek Montag und Freitag, 16 bis 18 Uhr. Dienstag und Donnerstag, 9.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, 16 bis 19 Uhr. Weitere Infos im Internet (www.mediothek.wutoeschingen.de).

Die Ausleihe funktioniert kontaktlos. Bei der Rückgabe werden die Bücher von den Mitgliedern in eine Kiste gelegt und bleiben dort zwei Tage unberührt liegen. „Erst nach dieser Quarantäne werden sie wieder in die Regale einsortiert“, erklärt Beate Süß. Die Nummernkärtchen werden sorgfältig gereinigt, bevor sie wieder in das Körbchen im Eingangsbereich kommen und den weiteren Zugang regeln. Süß zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf. „Wartezeiten gibt es für die Mitglieder selten und wenn, dann sind die nie allzu lange. Das Angebot der Onleihe, das Ausleihen digitaler Medien, hat während der Pandemie zugenommen, die Zahl der aktiven Nutzer insgesamt ist von rund 1000 auf 863 leicht zurückgegangen.

„Manche Mitglieder sind einfach vorsichtig und meiden die Öffentlichkeit“, vermutet Süß, deshalb bietet die Mediothek auch nach wie vor individuelle Bücherpakete für ihre Mitglieder an, die auch über die Festtage ausgeliehen werden können.

Rund 23.000 Entleihungen werden es vermutlich bis zum Jahresende werden. Derzeit sind Medien zum Thema Weihnachten sehr gefragt. „Dem Lockdown light Anfang November folgte eine regelrechte Hamsterausleihe von Bastel und Vorlesebücher für die Adventszeit. Weihnachtliche Bücher präsentieren sich auch auf dem Tisch im Eingangsbereich. Neue Medien für diese Zeit hat Süß bereits im Sommer eingekauft. Vom 23. Dezember bis 9. Januar macht die Mediothek Ferien. Wer für diese Zeit noch ein Bücherpaket ausleihen möchte, sollte sich rechtzeitig telefonisch 07746/852-48 oder per E-Mail (mediothek@wutoeschingen.de) melden.