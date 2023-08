Alle Jahre wieder legt die Verwaltung dem Gemeinderat detaillierte Zahlen zur Nutzung und den entstandenen Kosten für die drei Mensen in Schulen und Kita vor. Um das Defizit zu decken, musste die Kommune im vergangenen Jahr 101.384 Euro aus Haushaltsmitteln zuschießen. Im Verlauf der Sitzung machte Bürgermeister Rainer Stoll dennoch mehrfach deutlich, dass „eine Kostendeckung nicht angestrebt“ werde. Einstimmig schloss sich der Gemeinderat der Empfehlung der Verwaltung an, die Gebühren für das Essen in der Kita Villa Kunterbunt, der Auwiesenschule Horheim und der Alemannenschule, um jeweils 50 Cent anzuheben.

In seinen Ausführungen erklärte Stoll, dass die Nachfrage in der Mensa der Alemannenschule (ASW) in den vergangenen Jahren stetig zugenommen habe, was auch der Einführung der Sekundarstufe II geschuldet sei. Ausgenommen davon seien die Pandemie-Jahre 2020/21, was auch auf die beiden anderen Mensen zuträfe.

Täglich 300 Essen

Im zurückliegenden Jahr wurden täglich 300 Essen ausgegeben, in der Summe waren es 22.450. Die Schüler bezahlten für ein Essen 3,90 Euro. Das beinhaltete ein Menü eines Anbieters aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis), ein Büffet mit zehn verschiedenen Salaten sowie drei Soßenvariationen. „Dass das Essen in der ASW-Mensa so gut angenommen wird, liegt an den Frauen, die Salate und Soßen täglich frisch zubereiten“, betonte der Rathauschef. Um die Kosten für Essen und Personal zu decken, wäre eine Anhebung auf sieben Euro pro Essen an beiden Schulen notwendig, für die Kita auf sechs Euro. Die Verwaltung möchte den Schülern, die an der ASW Lernpartner heißen, und Kindern in den beiden anderen Einrichtungen, allerdings auch künftig ein Mittagessen für relativ wenig Geld anbieten. Nach dem Ratsbeschluss wird ein Mittagessen an der ASW künftig 4,40 Euro kosten.

Ähnlich stelle sich die Situation in der Auwiesenschule dar, erläuterte Stoll. Dort wurde mit Einführung der flexiblen Nachmittagsbetreuung im Jahr 2019 den Schülern ein Mittagessen zum gleichen Preis wie in der ASW angeboten. Im vergangenen Jahr wurden hier 3244 Essen ausgegeben, das bedeutet, dass täglich 25 bis 30 Mittagessen über den Tresen gereicht wurden. Im Gegensatz zur ASW (rund 5000 Euro Defizit) konnten die Einnahmen von 12.651 Euro, die Ausgaben (6532 Euro) die Kosten für das Essen (ohne Personalkosten) in der Grundschule Horheim decken. Der Preis wird auch hier dem der Alemannenschule angepasst.

Eltern bezahlten für ein Essen in der Villa Kunterbunt für Kinder unter drei Jahren bisher 2,20 Euro, für die über Dreijährigen 3,30 Euro. Auch in dieser Einrichtung konnte durch die Einnahmen aus den Gebühren (28.780 Euro) ein Überschuss (3101 Euro) erwirtschaftet werden. Durchschnittlich wird in der Küche der Kita Essen für 35 Kinder ausgegeben. Künftig werden auch in der Kita 50 Cent mehr für das täglich wechselnde Mittagessen erhoben.

Gemeinderat Achim Würth (Grüne) erklärte, dass die Erhöhung aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate, gerade bei Lebensmitteln, nach außen „darstellbar“ sei. Bürgermeister Rainer Stoll sagte dazu ergänzend: „Wir schröpfen keine Eltern!“