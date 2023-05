Wutöschingen vor 1 Stunde

Modepark Röther kommt nach Horheim, aber zwei Nachbargemeinden wehren sich dagegen

Das Modeunternehmen will sein Konzept in einer kleineren Variante in Wutöschingen umsetzen. Die ersten Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen. Details sind noch nicht bekannt, aber es gibt Gegenwind und Widersprüche.